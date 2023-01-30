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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

Поставки смартфонов в Китае сократились в 2022 году до минимума за десятилетие

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В 2022 году поставки смартфонов в Китае упали на 13,2% и составили 285,8 млн штук, свидетельствуют данные исследовательской компании IDC.

Показатель опустился ниже отметки в 300 тысяч впервые за десятилетие из-за жестких ограничений, связанных с политикой "нулевой терпимости" к COVID-19, и из-за замедления экономического роста в стране, которые привели к снижению спроса.

В четвертом квартале продажи в КНР сократились на 12,6% - до 72,9 млн телефонов.

"Исторически низкий уровень поставок заставляет производителей смартфонов задуматься о том, как построить более устойчивую бизнес-модель и более целенаправленную маркетинговую стратегию", - полагает старший менеджер по исследованиям IDC Уилл Вонг.

В качестве положительного фактора он отмечает окончание политики жестких антиковидных мер, что "обеспечивает рынку "попутный ветер". При этом эксперт считает маловероятным быстрое восстановление, поскольку потребители в последнее время тратят больше денег в таких областях, как отдых и услуги.

По итогам 2022 года компания vivo сохранила лидерство на рынке, несмотря на падение продаж на 25,1%. Honor стал единственным брендом в топ-5, продемонстрировавшим рост продаж (+34,4%), в том числе из-за низкой базы для сравнения. Поставки OPPO снизились на 28,2%, Apple Inc. - на 4,4% и Xiaomi - на 23,7%.

Доля компаний на рынке Китая:

Компания 2022г 2021г
vivo 18,6% 21,5%
Honor 18,1% 11,7%
OPPO 16,8% 20,4%
Apple 16,8% 15,3%
Xiaomi 13,7% 15,5%
другие 16,0% 15,6%
Всего 100% 100%

IDC Китай vivo Apple Xiaomi OPPO
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