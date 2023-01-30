Поставки смартфонов в Китае сократились в 2022 году до минимума за десятилетие

В четвертом квартале продажи в КНР сократились на 12,6% - до 72,9 млн телефонов.

"Исторически низкий уровень поставок заставляет производителей смартфонов задуматься о том, как построить более устойчивую бизнес-модель и более целенаправленную маркетинговую стратегию", - полагает старший менеджер по исследованиям IDC Уилл Вонг.

В качестве положительного фактора он отмечает окончание политики жестких антиковидных мер, что "обеспечивает рынку "попутный ветер". При этом эксперт считает маловероятным быстрое восстановление, поскольку потребители в последнее время тратят больше денег в таких областях, как отдых и услуги.

По итогам 2022 года компания vivo сохранила лидерство на рынке, несмотря на падение продаж на 25,1%. Honor стал единственным брендом в топ-5, продемонстрировавшим рост продаж (+34,4%), в том числе из-за низкой базы для сравнения. Поставки OPPO снизились на 28,2%, Apple Inc. - на 4,4% и Xiaomi - на 23,7%.

Доля компаний на рынке Китая: