Поставки смартфонов в Китае сократились в 2022 году до минимума за десятилетие
Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В 2022 году поставки смартфонов в Китае упали на 13,2% и составили 285,8 млн штук, свидетельствуют данные исследовательской компании IDC.
Показатель опустился ниже отметки в 300 тысяч впервые за десятилетие из-за жестких ограничений, связанных с политикой "нулевой терпимости" к COVID-19, и из-за замедления экономического роста в стране, которые привели к снижению спроса.
В четвертом квартале продажи в КНР сократились на 12,6% - до 72,9 млн телефонов.
"Исторически низкий уровень поставок заставляет производителей смартфонов задуматься о том, как построить более устойчивую бизнес-модель и более целенаправленную маркетинговую стратегию", - полагает старший менеджер по исследованиям IDC Уилл Вонг.
В качестве положительного фактора он отмечает окончание политики жестких антиковидных мер, что "обеспечивает рынку "попутный ветер". При этом эксперт считает маловероятным быстрое восстановление, поскольку потребители в последнее время тратят больше денег в таких областях, как отдых и услуги.
По итогам 2022 года компания vivo сохранила лидерство на рынке, несмотря на падение продаж на 25,1%. Honor стал единственным брендом в топ-5, продемонстрировавшим рост продаж (+34,4%), в том числе из-за низкой базы для сравнения. Поставки OPPO снизились на 28,2%, Apple Inc. - на 4,4% и Xiaomi - на 23,7%.
Доля компаний на рынке Китая:
|Компания
|2022г
|2021г
|vivo
|18,6%
|21,5%
|Honor
|18,1%
|11,7%
|OPPO
|16,8%
|20,4%
|Apple
|16,8%
|15,3%
|Xiaomi
|13,7%
|15,5%
|другие
|16,0%
|15,6%
|Всего
|100%
|100%