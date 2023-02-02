Котировки Meta подскочили на 20% на публикации отчета и прогноза

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена) в IV квартале 2022 года сократила чистую прибыль более чем в два раза, но выпустила сильный прогноз на 2023 год и объявила о новой масштабной программы выкупа акций. После этого ее бумаги резко подорожали.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $4,65 млрд, или $1,76 в расчете на акцию, против $10,29 млрд, или $3,67 на акцию, годом ранее.

Выручка снизилась на 4,5% и составила $32,17 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $2,26 на акцию при выручке в $31,55 млрд.

В первом квартале 2023 года Meta планирует получить выручку в диапазоне $26-28,5 млрд, средние ожидания экспертов составляют $27,2 млрд.

Глава компании Марк Цукерберг сообщил, что число ежедневно активных пользователей (DAU) соцсети Facebook превысило 2 млрд человек, а также сказал, что в 2023 году Meta сфокусируется на повышении эффективности.

Руководство Meta ожидает, что в 2023 году операционные расходы составят $89-95 млрд, то есть будут намного меньше, чем ожидавшиеся ранее $94-100 млрд. Прогноз капзатрат был снижен до $30-33 млрд с $34-37 млрд.

"На первый взгляд кажется, что Meta снова становится привлекательной, - отметил аналитик Baird Equity Research Колин Себастиан. - Результаты и прогноз выглядят особенно сильными после слабого отчета Snap накануне, однако самым большим сюрпризом, пожалуй, стали объявленные снижения операционных и капитальных затрат".

Накануне Snap Inc., владелец приложения Snapchat, отчитался о чистом убытке и практически нулевом росте выручки в четвертом квартале.

Руководство Meta одобрило новую программу выкупа акций на сумму $40 млрд. В 2022 году Meta выкупила собственные акции на сумму около $28 млрд.

Котировки акций компании после публикации отчетности подскочили более чем на 20% на дополнительных торгах. Рыночная стоимость Meta за последние 12 месяцев рухнула вдвое, тогда как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 10% за этот период.