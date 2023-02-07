Квартальная прибыль и выручка Pinterest оказались хуже прогнозов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года интернет-сервис визуальных закладок Pinterest Inc. получил чистую прибыль и выручку хуже ожиданий.

Чистая прибыль компании в октябре-декабре упала до $17,49 млн, или 3 цента в расчете на акцию, по сравнению со $174,7 млн, или 25 центов на акцию, за аналогичный период 2021 года.

Квартальная выручка увеличилась на 4% и составила $877 млн.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль компании на уровне 27 центов на акцию при выручке в $888 млн.

Число подписчиков сервиса (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAU) в прошедшем квартале выросло на 4% и достигло 450 млн. Аналитики в среднем прогнозировали 451,7 млн.

Средняя выручка в расчете на пользователя (ARPU) повысилась на 1% - до $1,96.

За последний год капитализация Pinterest повысилась на 5,4% (до $18,5 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 уменьшился на 8,3%.