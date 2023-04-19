Минцифры до конца апреля представит проект о легализации использования зарубежного ПО

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры до конца апреля планирует представить предложения по легализации использования ПО из недружественных стран, правообладатели которого ушли из РФ и аналогов которого нет в России, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

"У нас уже согласованы основные условия. Мы надеемся, что соответствующий документ до конца апреля уже появится в публичном поле. Дальше он будет согласовываться, но уже будет путь понятный", - сказал Шадаев на годовом собрании Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт".

По его словам, планируется, что компании-пользователи зарубежного ПО будут отчислять средства на спецсчета, эти деньги будут использоваться для того, чтобы обеспечить залоговую массу для льготных кредитов для российских разработчиков. Таким образом, по словам Шадаева, для российских компаний иностранный софт не будет бесплатным, то есть "мы не воспитываем привычку не платить за софт".

Министр подчеркнул, что легализация использования зарубежного ПО - вынужденная мера на то время, которое необходимо для появления конкурентных отечественных аналогов и перехода российских пользователей на них.

Сейчас Минцифры видит "пугающую" тенденцию, когда российские компании продолжают бесплатно использовать зарубежное ПО, и у них снижается мотивация перехода на отечественные решения.

"Чем больше времени проходит, тем меньше мотивация. Поэтому здесь нам надо эту историю всё время поддерживать", - отметил глава Минцифры.

Кроме того, в министерстве считают, что если не реагировать на эту ситуацию и разрешить по-прежнему не платить за зарубежный софт, то "будет очень сложно потом платить за российский".

По словам Шадаева, предлагаемый Минцифры механизм предполагает комплексное разрешение ситуации.

"Мы говорим: есть типовая техническая система номер один; мы смотрим, что по ней сейчас нет зрелых конкурентных аналогов. Для того, чтобы они появились, нам нужно два года, и ещё год - для того, чтобы начать это все использовать. Пока этого решения нет, фактически мы даём возможность использовать зарубежное решение, которое ранее было куплено. Но если оно будет куплено в модели по подписке и так далее, то понятно, что делать его использование абсолютно бесплатным - это фактически воспитывать неправильную привычку у наших компаний, которые пользуются зарубежными решениями и за это не платят", - рассказал министр.

Ранее Шадаев говорил, что власти прорабатывают возможность использования российскими компаниями ПО ушедших из РФ вендоров. На фоне ситуации на Украине и последовавших санкций местные предприятия, внедрившие ПО западных вендоров, не могут продолжать оплачивать его, но и одномоментный переход на российские аналоги также невозможен, пояснял министр.

Представители IT-отрасли высказывали опасения, что такая легализация может повлечь риски для российских разработчиков.

В конце февраля министр говорил, что рассматривается вопрос создания некоего спецсчета (или фонда), куда пользователи западного ПО отчисляли бы средства, которые пойдут на финансирование российских разработчиков.