Мишустин предложил направить отчисления за использование западного ПО на гранты российскому IT

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Отчисления, которые планируется взимать с организаций за использование программного обеспечения ушедших из России вендоров, могут быть направлены в равных долях на гранты для российских IT-компаний и на обеспечение залоговой массы для льготных кредитов для них, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы рассматриваем инициативу, которая вводит обязательные отчисления для организаций за использование зарубежного программного обеспечения до момента перехода на отечественные решения. Половина этой суммы может направляться на грантовую поддержку российских IT-компаний. За счет второй части станет формироваться залоговая масса для их льготного кредитования", - сказал премьер на пленарном заседании конференции ЦИПР.

О том, что власти прорабатывают возможность легализации использования российскими компаниями ПО, правообладатели которого ушли из России, ранее говорил глава Минцифры Максут Шадаев. На фоне ситуации на Украине и последовавших санкций местные предприятия, внедрившие ПО западных вендоров, не могут продолжать оплачивать его, но и одномоментный переход на российские аналоги также невозможен, пояснял министр.

В конце февраля Шадаев говорил, что рассматривается вопрос создания некоего спецсчета (или фонда), куда пользователи западного ПО отчисляли бы средства, которые пойдут на поддержку российских разработчиков.