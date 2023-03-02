IT-отрасль боится возрождения пиратства в случае легализации ПО ушедших из РФ вендоров

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Легализация использования программного обеспечения ушедших из России вендоров может повлечь проблемы для российских софтверных компаний, поскольку рискует быть воспринята пользователями как возможность пиратского использования софта, опасаются представители отрасли.

28 февраля глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что власти прорабатывают возможность использования российскими компаниями ПО ушедших из страны вендоров на период до перехода на аналогичный отечественный софт. На фоне событий на Украине и последовавших санкций местные предприятия, внедрившие ПО западных вендоров, не могут продолжать оплачивать его, но и одномоментный переход на российские аналоги также невозможен, объяснял министр. Минцифры рассчитывает к концу марта представить предложения по легализации использования западного софта.

Представители IT-отрасли опасаются, что такая легализация может повлечь риски для российских разработчиков.

"Опасность состоит в том, что такая декриминализация может быть воспринята как тотальное разрешение на использование нелегального программного обеспечения. В этом случае ущерб для отечественной IT-отрасли будет большой. Резко снизится желание тех, кто использует этот софт, от него избавляться", - сказал на пресс-конференции 2 марта гендиректор "Базальт СПО" Алексей Смирнов.

По его мнению, разрешать использование ПО ушедших вендоров можно лишь в тех случаях, когда эти программы уже установлены, но "ни в коем случае не может быть речи о новых инсталляциях".

Кроме того, уверен Смирнов, получение такого разрешения должно быть "дорогим удовольствием". "Вот говорили об отчислениях стоимости лицензий (на отдельный счет или фонд - ИФ). Должна быть двойная стоимость лицензии. Если вам очень надо, вы без этого не можете - платите много, и пусть эти деньги идут на поддержку и развитие отечественного софта. Вот тогда, мне кажется, и риски снимутся для пользователей, и пойдет это на пользу отечественной индустрии", - считает он.

Заместитель гендиректора компании "РедСофт" Рустам Рустамов поддержал эту позицию и высказал мнение, что в случае легализации использования западного ПО необходимо "каждый случай индивидуально рассматривать и отдельно разрешать".

"Ни в коем случае общие правила не разрабатывать, иначе это будет бесконтрольное использование", - считает топ-менеджер.

Он напомнил, что еще 20 лет назад в России было распространено софтверное пиратство - "на каждом углу продавался пиратский софт", но за эти годы удалось изменить отношение пользователей к интеллектуальной собственности.

"И вот такие лицензионные отчисления, которые как бы в понятии пользователя прямо сейчас вендору не попадают, то есть как бы в никуда платеж пока - это вообще похоже на пиратство. Я думаю, это очень быстро может опять привести к деградации отношения (к правам на интеллектуальную собственность - ИФ) и это, конечно, скажется, в том числе, и на российских вендорах, потому что человек уже не будет ставить границу - вот это западный софт, а это российский. То есть, если пиратство разрешено более-менее, то давайте, мы его и для российских вендоров тоже будем применять", - опасается Рустамов.

Директор по развитию бизнеса компании-разработчика систем видеоконференций Vinteo Борис Попов также считает, что легализация может негативно отразиться на отечественных разработчиках. "Пиратство, естественно, мы не приветствуем абсолютно. Оно, в конце концов, ударит и по российским производителям тоже", - сказал эксперт. По его мнению, было бы целесообразно создать специальный орган, который мог бы выдавать лицензии на использование ПО ушедших из России вендоров.

В 2022 году Максут Шадаев говорил об идее создания спецсчета, куда российские компании-пользователи могли бы отчислять средства за использование зарубежного софта, которые правообладатель сможет получить после возвращения в Россию.

В конце февраля министр сообщил, что сейчас рассматривается вопрос создания некоего спецсчета (или фонда), куда пользователи западного ПО отчисляли бы средства, и направления средств из него для финансирования российских разработчиков. "Пока мы считаем, что эта плата пойдет на стимулирование разработки российских решений", - говорил глава Минцифры.