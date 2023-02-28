В РФ к концу марта предложат механизм использования зарубежного ПО без российских аналогов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ до конца марта планирует представить предложения по легализации использования ПО из недружественных стран, правообладатели которого ушли из РФ, на период до перехода на аналогичный отечественный софт, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

"До конца марта Минцифры даст предложения по вариантам (использования такого ПО - ИФ). Мы говорим про случаи вынужденного использования ПО до перехода на российские аналоги. То есть мы должны отрегулировать эти условия", - сказал министр.

Он подчеркнул, что речь идет не о бессрочной легализации использования западного ПО, а об определении правил на некий переходный период - на время разработки конкурентных российских аналогов и на время перехода на отечественный софт.

Министр также сообщил, что сейчас рассматривается вопрос создания некоего спецсчета (или фонда) и использования его средств для финансирования российских разработчиков. "Пока мы считаем, что эта плата пойдет на стимулирование разработки российских решений", - сказал глава Минцифры РФ.

В прошлом году Шадаев говорил об идее создания спецсчета, куда российские компании-пользователи могли бы отчислять средства за использование зарубежного софта, которые правообладатель сможет получить после возвращения в РФ.

В настоящее время незаконное использование объектов авторских прав влечет наказание в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

По словам министра, сейчас основная сложность в согласовании проекта заключается в том, как в УК РФ прописать исключения для случаев вынужденного временного использования западного ПО.

Ранее министр говорил, что на фоне ситуации на Украине и последовавших санкционных ограничений в отношении РФ российские предприятия, внедрившие ПО западных вендоров, которые ушли из России, не могут продолжать оплачивать его. При этом одномоментный переход на российские аналоги софта также невозможен. Анализ Минцифры показал, что лишь 20% категорий софта, используемого компаниями и промпредприятиями, имеют "адекватные зрелые российские аналоги", нужно 2-3 года на его доработку и внедрение.

В связи со сложившейся ситуацией потребовался поиск механизма, который позволит российским компаниям использовать западный софт до внедрения российских аналогов.