Google использует ИИ своего чат-бота для создания "человеческих" рекламных кампаний

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Google, входящий в Alphabet Inc., планирует в ближайшие месяцы внедрить технологии создания контента с помощью искусственного интеллекта (ИИ) в решения для рекламодателей, пишет Financial Times со ссылкой на непубличную презентацию компании.

Интернет-гигант намерен использовать генеративный (создающий контент) ИИ для формирования рекламных объявлений на основе маркетинговых материалов, подготовленных человеком.

Google уже использует ИИ для создания простых рекомендаций товаров. Однако интеграция последних разработок в сфере генеративного ИИ позволит создавать гораздо более сложные рекламные кампании, похожие на работу рекламных агентств, поясняет издание.

Эти разработки также задействованы в представленном недавно компанией чат-боте Bard. Аналогичные технологии использует чат-бот ChatGPT, привлекший внимание мировых СМИ и специалистов в начале этого года.

Искусственный интеллект Google сможет генерировать объявления на основе изображений, видео и текста с учетом параметров аудитории и целевых показателей рекламной кампании.

Газета отмечает опасения знакомого с презентацией человека, связанные с особенностями функционирования чат-ботов, которые могут выдавать ложные утверждения за истинные. "Технология заточена на конверсию потенциальных покупателей в реальных и понятия не имеет, где правда", - заявил источник.

Google сообщила FT, что намерена предусмотреть защиту от подобных ошибок - так называемых галлюцинаций ИИ - при развертывании нового функционала.

Американский миллиардер и владелец Twitter Илон Маск ранее заявил о планах создать свой чат-бот с ИИ, который "не будет лгать".

Маск также объяснил, что ChatGPT, разработке которого он способствовал, программировался специалистами с "левыми" взглядами, которые, по мнению миллиардера, обучили ИИ лгать и "быть политкорректным".