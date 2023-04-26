СД "Фортум" по требованию Росимущества избрал нового гендиректора

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Фортум" в соответствии с требованием Росимущества от 25 апреля 2023 г. принял решение об избрании нового гендиректора компании, им стал Вячеслав Кожевников, сообщил "Фортум".

"Мне бы хотелось обратиться к каждому сотруднику ПАО "Фортум" и каждому работнику дочерних предприятий: для нашей операционной деятельности ничего не меняется, мы все должны в прежнем режиме исполнять свои обязанности и обеспечивать надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией", - приводятся в сообщении слова нового гендиректора.

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