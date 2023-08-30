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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

"Фортум" переименован в "Форвард Энерго"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Фортум" сменило фирменное название на ПАО "Форвард Энерго", соответствующие изменения зарегистрированы в Едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) 29 августа.

Акционеры компании одобрили смену названия на внеочередном собрании 22 августа, также были утверждены соответствующие изменения в устав.

Ранее пресс-служба компании отмечала, что переименование никак не отразится на деятельности компании и "связано с отдельными вопросами регулирования в области использования интеллектуальной собственности". Также планировался ребрендинг.

В конце апреля президент своим указом ввел временное управление в отношении российских активов Fortum и Uniper. Под действие указа, в частности, подпали 83,73% акций ПАО "Юнипро" и 98,23% акций ПАО "Фортум". В качестве временного управляющего определено Росимущество.

После этого советы директоров компаний по требованию Росимущества сменили гендиректоров. В "Фортуме" им стал Вячеслав Кожевников из "Башнефти".

В структуру "Форвард Энерго" входит 7 тепловых электростанций, расположенных на Урале и в Западной Сибири. Энергокомпания с учетом совместных предприятий также является крупнейшим игроком на российском рынке возобновляемой энергетики с суммарным объемом проектов около 3,4 ГВт.

Fortum Фортум Башнефть Форвард Энерго Вячеслав Кожевников
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