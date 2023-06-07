Отраслевая ассоциация отметила снижение глобальных продаж чипов в апреле на 21,6%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Мировые продажи чипов в апреле 2023 года упали на 21,6% в годовом измерении, до $40 млрд, сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA). К марту 2023 года продажи выросли на 0,3%.

"Глобальный рынок полупроводников остается в циклическом спаде, усугубляемом не слишком благоприятными макроэкономическими условиями, но продажи в помесячном сравнении выросли в апреле второй месяц подряд, что, возможно, предвещает восстановления в ближайшее время, - отметил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер.

Продажи в Северной и Южной Америке в апреле сократились на 20,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Китае - на 31,4%, в Японии - на 2,3%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 23,9%. При этом в Европе был зафиксирован рост на 2,3%.

Реализация чипов относительно марта снизилась в Северной и Южной Америке на 1%, в Европе - на 0,6%, в АТР - на 1,1%. Между тем в Японии продажи выросли на 0,9%, в КНР - на 2,9%.

SIA представляет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.