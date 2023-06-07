Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Отраслевая ассоциация отметила снижение глобальных продаж чипов в апреле на 21,6%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Мировые продажи чипов в апреле 2023 года упали на 21,6% в годовом измерении, до $40 млрд, сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA). К марту 2023 года продажи выросли на 0,3%.

"Глобальный рынок полупроводников остается в циклическом спаде, усугубляемом не слишком благоприятными макроэкономическими условиями, но продажи в помесячном сравнении выросли в апреле второй месяц подряд, что, возможно, предвещает восстановления в ближайшее время, - отметил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер.

Продажи в Северной и Южной Америке в апреле сократились на 20,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Китае - на 31,4%, в Японии - на 2,3%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 23,9%. При этом в Европе был зафиксирован рост на 2,3%.

Реализация чипов относительно марта снизилась в Северной и Южной Америке на 1%, в Европе - на 0,6%, в АТР - на 1,1%. Между тем в Японии продажи выросли на 0,9%, в КНР - на 2,9%.

SIA представляет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.

SIA Джон Ньюфер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росбанк тестирует трансграничные расчеты в криптовалюте

Касперский сообщил о заражении шпионской программой iPhone десятков его сотрудников

Касперский сообщил о заражении шпионской программой iPhone десятков его сотрудников

Европарламент призвал усилить защиту от иностранного вмешательства в выборы 2024 года

Платформу Medium в России заблокировали из-за фейков об СВО

МТС консолидировала 100% провайдера решений "умного дома" "Гольфстрим"

МТС консолидировала 100% провайдера решений "умного дома" "Гольфстрим"

"Цифровые атташе" займутся расширением присутствия за рубежом российских IT-компаний

"Цифровые атташе" займутся расширением присутствия за рубежом российских IT-компаний

ФСБ раскрыла операцию американских спецслужб с использованием техники Apple

ФСБ раскрыла операцию американских спецслужб с использованием техники Apple

В России заблокировали платформу для социальной журналистики Medium

Фонд "Сколково" восстанавливает свою IT-инфраструктуру после атаки хакеров

Контрольный пакет "Яндекса" сохранится за менеджментом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });