AMD представила ИИ-чипы для конкуренции с Nvidia и Intel

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель микрочипов Advanced Micro Devices представил ряд новых продуктов, призванных составить конкуренцию решениям Nvidia Corp. и Intel Corp., сообщает MarketWatch.

В частности, глава AMD Лиза Су рассказала на презентации в Сан-Франциско об ускорителе Instinct MI300X, разработанном специально для работы с генеративным (создающим контент - ИФ) искусственным интеллектом (ИИ) - технологией, используемой популярным чат-ботом ChatGPT.

Instinct MI300X поддерживает модели генеративного ИИ с 80 млрд параметров. Клиенты начнут тестировать его в третьем квартале, а в четвертом выпуск продуктов серии увеличится.

Кроме того, клиенты уже тестируют Instinct MI300A, представленный в январе на международной выставке CES 2023. Тогда Су назвала его первым в мире комбинированным центральным и графическим процессором для центров обработки данных (ЦОД).

CEO также представила платформу на базе восьми ускорителей Instinct MI300X для обучения моделей генеративного ИИ и центральный процессор EPYC четвертого поколения с кодовым названием "Bergamo", потенциального конкурента процессора Nvidia Grace для ЦОД.

По словам Су, производительность нового EPYC в расчете на ватт в 1,8 раза превышает показатели процессоров Intel Xeon Platinum четвертого поколения.

Кроме того, президент AMD Виктор Пэн представил открытую программную ИИ-экосистему ROCm с поддержкой Instinct MI300. Стратегия Nvidia также предполагает работу ИИ-устройств на программных продуктах собственной разработки, отмечает MarketWatch.

Ранее Су заявляла аналитикам, что сегмент искусственного интеллекта для компании шире, чем сегмент облачных вычислений, особенно в том, что касается Instinct MI300, и называла ИИ главной возможностью роста в ближайшие несколько лет.

С начала 2023 года капитализация AMD увеличилась на 92,3%, до $208,04 млрд.