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Meta выпустит коммерческую версию ИИ-модели LLaMA

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Meta (признана в России экстремисткой организацией и запрещена) готовится выпустить коммерческую версию предназначенной для работы с искусственным интеллектом (ИИ) языковой модели LLaMA, пишет Financial Times.

Стартапы и другие компании смогут использовать новую версию для создания программного обеспечения, а Meta - конкурировать с OpenAI, разработавшей популярного чат-бота ChatGPT, и Google, входящей в Alphabet Inc. и представившей в этом году чат-бота Bard.

Оба действующих чат-бота используют технологии генеративного (создающего контент - ИФ) ИИ, для работы которого требуются большие языковые модели.

Новая версия LLaMA будет более широко доступной и гибко настраиваемой, чем выпущенный ранее в этом году вариант для научно-исследовательского сообщества, заявили информированные источники газеты. По словам одного из них, новую версию планируют выпустить в кратчайшие сроки.

В отличие от моделей конкурентов новая LLaMA будет открытой. Сторонние компании смогут ее дорабатывать, что укрепит позиции Meta.

"Цель [Meta] - ослабить текущее доминирующее положение OpenAI", - приводит FT слова источника, знакомого со стратегией Meta.

Ранее сообщалось, что Microsoft Corp. инвестировала $10 млрд в OpenAI.

Meta Microsoft OpenAI Google Bard LLaMA
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