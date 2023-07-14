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Китайский JD.com представил новую ИИ-модель для решения бизнес-задач

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. на своем технологическом саммите JDDiscovery представил большую языковую модель ChatRhino, предназначенную для работы с искусственным интеллектом (ИИ), говорится в сообщении компании.

ChatRhino имеет 100 млрд параметров и призвана решать задачи в таких секторах, как розничная торговля, логистика, финансы и здравоохранение. Предыдущие модели компании - K-PLUG и Vega - имели соответственно 1 млрд и 10 млрд параметров.

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На первом этапе ритейлер будет использовать новую модель для собственных нужд, в том числе в сферах электронной торговли, логистики и маркетинга, а в первом полугодии 2024 года сделает ее доступной корпоративным клиентам, пишет Bloomberg со ссылкой на председателя технологического комитета JD.com, президента JD Cloud Цао Пэна.

"Мы хотим использовать свою модель для создания ценности в бизнесе. Не стоит использовать ИИ-модели только для чатов и рисования", - приводит агентство слова Цао Пэна.

Накануне Financial Times сообщила, что американская Meta (признана в РФ экстремисткой организацией и запрещена) готовится выпустить коммерческую версию ИИ-модели LLaMA.

Между тем Alibaba Cloud, принадлежащая Alibaba Group Holding, в апреле представила языковую модель Tongyi Qianwen. СNBC называл технологию аналогом популярного чат-бота ChatGPT.

JD.com
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