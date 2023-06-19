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"Яндекс" откроет нейросеть YandexGPT для тестирования бизнес-заказчиками

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс" откроет с июля свой генеративный ИИ YandexGPT (нейросеть YaLM 2.0, аналог ChatGPT) для тестирования (Tech Preview) бизнес-клиентами на своей облачной платформе Yandex Cloud, говорится в сообщении "Яндекса".

"С июля 2023 первые пользователи смогут протестировать сервис для решения актуальных бизнес-задач и совместно с командой Yandex Cloud определить наиболее значимые бизнес-сценарии для развития YandexGPT на облачной платформе", - отмечает "Яндекс".

В компании "Интерфаксу" уточнили, что возможности YandexGPT могут быть востребованы в крупных банках, ритейле, промышленных компаниях и в других крупных компаниях из разных индустрий.

В сообщении отмечается, что бизнес-пользователям будет доступно два режима использования YandexGPT. В рамках одного из них, Playground (UI), планируется протестировать сервис для решения бизнес-задач, оценки качества ответов. Другой режим, YandexGPT API, предусматривает интеграцию YandexGPT в приложения компаний-заказчиков в тестовом режиме.

Также предусматривается, что в заявке на тестирование компаниям необходимо будет описать задачу, которую предполагается решать с помощью YandexGPT. Это позволит специалистам Yandex Cloud оценить, подходит ли текущая версия нейросети в качестве решения.

На этапе закрытого тестирования доступ к сервису получит ограниченное количество компаний.

В "Яндексе" добавили, что на этапе тестирования YandexGPT не будет тарифицироваться.

"Модель тарификации пока прорабатывается, один из возможных вариантов - по запросам к API", - сказали в компании.

"Яндекс" запустил YandexGPT в мае текущего года. Эта нейросеть предназначена для создания чат-ботов и умных помощников, генерации, структурирования и суммаризации текстовой информации, а также решения других бизнес-задач.

Яндекс YandexGPT
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