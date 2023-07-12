Google отказался от разработки чат-бота для поколения Z

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Компания Google, входящая в Alphabet Inc., "тихонько" отказалась от разработки мобильного чат-бота для представителей поколения Z, сообщает CNBC.

Google работал над использовавшим технологии искусственного интеллекта (ИИ) чат-ботом Bubble Characters с четвертого квартала 2022 года, но недавно понизила приоритет этого проекта на фоне внутренней реорганизации. Когда Google снижает приоритет проекта, работа над ним, как правило, прекращается, отмечает телеканал.

Согласно внутренней документации, с которой ознакомился CNBC, пользователи Bubble Characters могли бы беседовать с цифровыми персонажами. Диалоги формировались на основе больших языковых моделей - массивов данных, благодаря которым машина может понимать и генерировать осмысленный текст.

Телеканалу, в частности, удалось увидеть, как похожий на мультгероя, говорящий дружелюбным тоном, персонаж вступал в разговор, задавал уточняющие вопросы и даже дал совет по человеческим отношениям.

Однако руководство подразделения Google, работающего над виртуальными помощниками для различных платформ, решило уделить основное внимание чат-боту Bard. Некоторых участников команды Bubble Characters попросили приостановить работу над приложением и переключиться на Bard, который был представлен в марте и которого СМИ называют конкурентом популярного ChatGPT.

Bard призван помочь интернет-гиганту ликвидировать отставание от конкурентов на пути к монетизации генеративного (создающего контент) ИИ, отмечала Financial Times. Это первый отдельный потребительский продукт Google на основе искусственного интеллекта.

Сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет в 2023 году направил письмо в адрес руководителей технологических гигантов, включая Google, где выразил обеспокоенность использованием молодежью чат-ботов на основе ИИ.

"Пусть генеративный ИИ обладает огромным потенциалом, нельзя в погоне за его интеграцией в повседневную жизнь жертвовать безопасностью и благополучием юных пользователей", - говорится в письме, текст которого опубликован на сайте сенатора.

К поколению Z обычно относят родившихся в 1997-2014 годах.

Газета The Wall Street Journal на минувшей неделе со ссылкой на источники также сообщила, что Google начала тестировать чат-бота Med-PaLM 2, способного отвечать на медицинские вопросы.

С начала 2023 года капитализация Alphabet увеличилась на 32,8%, до $1,48 трлн.