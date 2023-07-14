Продажи видеоигр в странах Африки в 2024 году превысят $1 млрд

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Продажи видеоигр в странах Африки к югу от Сахары в 2024 году впервые превысят $1 млрд, несмотря на общее снижение показателей индустрии в мире, сообщает CNBC со ссылкой на данные исследовательской компании Newzoo.

Объем продаж в регионе в 2022 году вырос на 8,7% по сравнению с предыдущим годом - до $862,8 млн, в то время как аналогичный показатель для мирового рынка за этот период снизился на 5,1% - до $182,9 млрд.

Общемировая негативная динамика на рынке видеоигр обусловлена снятием антиковидных мер, ограничивавших варианты досуга, и повышением стоимости жизни. После окончания пандемии рост игровой индустрии замедлился, а в некоторых регионах на смену ему пришел спад.

Тем не менее в странах Африки к югу от Сахары рынок видеоигр продолжает демонстрировать устойчиво высокие показатели, отмечает Кордел Роббин-Кокер, главный исполнительный директор африканского игрового стартапа Carry1st.

Локомотивом роста индустрии в регионе стали мобильные игры - в 2022 году на их долю пришлось около 90% продаж и $778,6 млн выручки, по данным Newzoo.

Широкому распространению и использованию мобильных устройств способствует более высокий процент молодого населения по сравнению с другими рынками. Учитывая, что население континента - самое быстрорастущее в мире, число новых пользователей в сети увеличивается очень высокими темпами, считает Роббин-Коккер.

К 2030 году смартфон будут иметь 87% жителей стран Африки к югу от Сахары против 51% в 2022 году, сообщается в отчете международной ассоциации операторов GSMA.

Рост рынка видеоигр на континенте составит 15,7% в 2023 году и 13,6% в следующем году, прогнозируют аналитики компании Konvoy, специализирующейся на инвестициях в игровую индустрию. Предыдущий прогноз предусматривал рост на 9,23% и 8,95% соответственно.

Среди стран Африки к югу от Сахары крупнейшими рынками являются Нигерия ($249 млн), ЮАР ($236 млн) и Кения ($46 млн). Быстрее всего видеоигровой рынок растет в Эфиопии (+13% за год), самый медленный рост зафиксирован в Уганде (+6%).

Развитие рынка видеоигр в регионе происходит на фоне снижения темпов экономического роста: в 2022 году темпы роста ВВП замедлились до 3,6% с 4,1% годом ранее (данные Всемирного банка). В 2023 году, как ожидается, экономика региона вырастет на 3,1%.