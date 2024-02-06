Более 700 операторов подключены к системе блокировки звонков с подменных номеров

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Более 700 операторов связи, то есть больше половины из работающих в РФ, подключились к системе Роскомнадзора (РКН) по блокировке звонков с подменных номеров "Антифрод", сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов.

"В 2024 году будет завершено создание национальной платформы "Антифрод" по противодействию подмене телефонного номера. Уже сейчас этой системой контролируется 78% номерной ёмкости операторов связи. Но после того, как к ней будут подключены все операторы связи, эта система технически гарантирует невозможность подмены телефонного номера у нас в стране", - сказал Шойтов на Форуме национальных достижений "Цифровая экономика" на выставке "Россия".

В середине января пресс-служба РКН сообщала "Интерфаксу", что на конец декабря их количество составило 549. Административные протоколы за несвоевременное подключение к "Антифроду" (на это даётся четыре месяца с момента получения уведомления) были составлены ведомством на 210 операторов связи. Всего в стране их, по данным РКН, - 1,3 тыс., все они были уведомлены о необходимости подключиться к "Антифроду" до конца февраля.

В ходе форума во вторник Шойтов сообщил также, что "уже сейчас крупные операторы мобильной связи внедрили функционал блокировки спам-звонков для абонентов".

Согласно представленным им данным, с 2022 года в РФ было заблокировано 5,4 млрд спам-звонков.

В рамках противодействия фишинговым сайтам заблокировано более 150 тыс. таких ресурсов, уточнил замглавы Минцифры.

"У нас создана система мониторинга фишинговых сайтов "Антифишинг". За период её работы выявлено и впоследствии уполномоченными органами по нашей информации заблокировано более 150 (тыс.) таких мошеннических сайтов", - сказал Шойтов.