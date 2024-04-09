К системе РКН "Антифрод" подключились больше тысячи операторов связи

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Более 1 тысячи российских операторов связи подключились к системе Роскомнадзора по блокировке звонков с подменных номеров "Антифрод", система ежедневно не пропускает около 2 млн мошеннических звонков, сообщил на форуме "Ведомостей" "Телеком 2024" директор департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур.

"Были приняты ряд законодательных инициатив, и в части борьбы с телефонным мошенничеством - это одна из, наверное, главных, и сейчас она реализовывается. Это система Роскомнадзора "Антифрод", к которой подключаются все операторы связи. На текущий момент их уже более 1 тысячи, и этот процесс в данный момент завершается", - сказал Тур.

"Поэтому она еще не заработала в полную силу, но, тем не менее, в ближайшее время это случится, и только тогда мы будем говорить, действительно, об эффективности ее работы. Хотя определенные цифры можно назвать уже сейчас. Эта система порядка 2 млн звонков в день блокирует", - добавил чиновник.

В начале марта пресс-служба РКН сообщила, что более 900 российских операторов связи подключились к "Антифроду" - 904 из 1183 работающих в стране. Общая номерная емкость подключившихся составляет более 94% от общей номерной емкости всех российских операторов, оказывающих услуги голосовой связи, уточнили в ведомстве.

По словам Тура, после подключения всех операторов необходимо, чтобы система "Антифрод" проработала еще несколько месяцев, чтобы вносить какие-то изменения, если они будут нужны.

Чиновник назвал комплексной тему борьбы с телефонным мошенничеством и напомнил, что, кроме государственной системы, существуют системы, разрабатываемые крупными операторами связи.

"Это и индивидуальные помощники. По моим ощущениям как пользователя однозначно стало намного лучше, то есть практически не поступают эти звонки, по крайне мере, мошеннического характера. В целом, есть ощущение, что мы движемся (по этому вопросу - ИФ) в правильном направлении", - сказал директор департамента.

За нарушение сроков присоединения к системе грозит административная ответственность по статье 13.2.1 КоАП - штраф до 1 млн рублей. Если нарушения систематические, у оператора связи могут отозвать лицензию, сообщили ранее в РКН.