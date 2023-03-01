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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Microsoft добавила в обновление Windows 11 чат-бот Bing на базе ИИ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Корпорация Microsoft объявила, что последнее обновление Windows 11 содержит использующий искусственный интеллект (ИИ) чат-бот поисковика Bing, сообщил CNBC.

В обновленном поисковике появилась кнопка запуска чат-бота, в котором на запросы отвечает ИИ. Новая функция пока работает в тестовом режиме, доступ к ней получили около миллиона пользователей операционной системы.

Телеканал отмечает, что несмотря на то, что доля Windows на мировом рынке достигала 82% в 2021 году, Bing не пользуется популярностью и приносит только 9% доходов Microsoft.

Корпорация стремится повысить интерес к поисковику, чтобы активнее конкурировать с Google, резюмирует CNBC.

Ранее сообщалось, что разработанный Google чат-бот Bard, который также основан на ИИ, выдал на презентации ответ с фактической ошибкой.

Microsoft Bing
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