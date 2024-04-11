Microsoft в мае представит новые ИИ-инструменты для Windows

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. на своей конференции Build в мае представит новые инструменты на основе искусственного интеллекта (ИИ), согласно программе мероприятия, опубликованной на его сайте.

В частности, компания расскажет о новых ИИ-функциях, которые "позволят пользователям углубить взаимодействие с их цифровой жизнью в Windows". Разработчики смогут интегрировать эти функции в свои приложения для этой операционной системы.

Microsoft также представит функцию продвинутой вставки (Advanced Paste) для набора служебных программ PowerToys, который доступен пользователям Windows. Функция будет работать на локальных ИИ-моделях без необходимости обмениваться данными с "облаком".

Кроме того, компания расскажет об использовании нейронных процессоров (NPU) на базе решений Arm для ускорения работы ИИ-приложений в Windows, а также о развитии чат-бота Copilot, доступного на облачной платформе Azure.