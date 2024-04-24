"Дочка" "Группы Астра" за пять лет хочет занять до половины рынка систем разработки ПО

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ООО "РеСолют" (дочерняя компания "Группы Астра", занимается разработкой инфраструктурного ПО) планирует за ближайшие пятл лет занять существенную долю рынка решений для разработки софта объемом в 18 млрд рублей, заявил "Интерфаксу" технический директор "РеСолюта" Максим Козлов.

"В перспективе пяти лет платформа разработки софта от "Группы Астра" на базе GitFlic (сервис для хранения репозиториев с исходным кодом ПО, полностью самостоятельная разработка "РеСолюта", являющаяся аналогом зарубежных GitLab, GitHub и BitBucket - ИФ) может занять 30-50% рынка инструментов и сервисов для разработчиков с потенциальным объемом 18 млрд рублей в 2028-2029 годах", - сказал Козлов.

По его словам, сейчас в России насчитывается около 900 тысяч разработчиков. Из них только примерно 40 тысяч используют GitFlic. В течение полутора-двух лет к работе с этим сервисом планируется привлечь 150-200 тысяч разработчиков.

"Общий объем рынка инструментов и сервисов для разработки ПО в РФ можно оценить в 8-9 млрд рублей, - добавил Козлов. - Эксперты прогнозируют, что он будет расти в среднем на 20-25% в год и к 2029 году вырастет до 18 млрд рублей".

В настоящее время "РеСолют" создает на базе GitFlic инфраструктуру для разработчиков, которые публикуют свои продукты в российском магазине приложений RuStore. В платформу будут интегрированы механизмы, позволяющие использовать этот сервис для хранения, распространения кода и сборки бинарных пакетов. При этом после сборки приложения будут автоматически публиковаться в магазине RuStore, используя уже существующие решения для авторизации через предлагаемый компанией API.

"Сегодня уже можно говорить о создании интегрированных российских инструментов, охватывающих ключевые процессы создания и дистрибуции ПО, - отметил Козлов. - Наша стратегическая цель - стать единым центром взаимодействия для всех российских разработчиков, интегрируя ИТ-решения для реализации полного жизненного цикла разработки ПО".

Директор по продукту RuStore Олег Афанасьев отметил, что в настоящее время возможностями магазина приложений пользуются около 1 тысячи российских компаний-разработчиков.

ПАО "Группа Астра" было образовано в сентябре 2023 года из АО "Группа Астра". Последнее было создано в 2021 году для консолидации компаний группы. Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре 2022 года. В настоящее время, по данным компании, ПАО полностью или частично владеет 17 ИТ-компаниями из России и Белоруссии.

Выручка "Группы Астра" по итогам 2023 года составила 9,5 млрд рублей, чистая прибыль - 3,6 млрд рублей. Большую часть выручки компания получила от продажи операционной системы Astra Linux - на нее пришлось 67% выручки. На продажи продуктов экосистемы ОС (СУБД, система виртуализации, решение для резервного копирования данных и пр.) пришлось 18,3% от выручки (рост на 142%), а на сопровождение продуктов - 14,7% (рост в два раза). В перспективе "Группа Астра" планирует довести долю продаж продуктов экосистемы ОС до 50%.