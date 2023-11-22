"Группа Астра" за три года дополнит свои продукты встроенными ИБ-решениями на основе ИИ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Астра" планирует в течение трех лет дополнить свои продукты встроенными решениями по информбезопасности, использующими технологию искусственного интеллекта (ИИ), заявил "Интерфаксу" научный руководитель "Группы Астра" Петр Девянин.

"Решением этой задачи займется обновленный департамент науки компании, в котором создано три новых отдела и начат прием сотрудников - разработчиков системного и прикладного ПО для ОС Astra Linux Special Edition, специалистов по машинному обучению и информационной безопасности, - рассказал Девянин. - "Новый" департамент будет играть роль конструкторского бюро, занимающегося теоретическими исследованиями и проектированием перспективных средств защиты информации (СЗИ), обеспечением доверия к ним, а также проработкой научно обоснованных способов интеграции СЗИ всех продуктов компаний группы".

По словам Девянина, в первую очередь департамент будет заниматься созданием модели управления доступом и фильтрации трафика, разработкой механизмов контроля целостности продуктов компаний группы. Также планируется разработка технологий машинного обучения (ИИ) для повышения эффективности управления доступом, администрирования, настройки ПО, аудита событий информационной безопасности.

"Появление СЗИ, включающих эти технологии, планируется в течение трех лет", - добавил Девянин.

По его словам, в течение ближайшего года планируется привлечь к работе обновленного департамента науки более 20 специалистов, а в горизонте пяти лет - около ста.

Девянин отметил также, что реорганизация департамента науки и его ориентация на разработку СЗИ не предусматривает перевод в него ИБ-специалистов из других компаний группы. "Другие подразделения компании продолжат решать весь комплекс задач, связанных с разработкой безопасного ПО (SDL-практикой), включая статический и динамический анализ кода, выявление и устранение уязвимостей", - добавил он.

Сейчас компании группы включают в состав своих программных продуктов встроенные механизмы/средства защиты информации, обеспечивающие контроль целостности ПО, мандатное управление доступом, замкнутую программную среду и тому подобное.

Объем инвестиций в проект по разработке департаментом науки новых СЗИ компания не раскрывает. Из финансовой отчетности "Группы Астра" следует, что за 9 месяцев 2023 года число сотрудников компаний группы выросло более чем вдвое, до 1,7 тысячи человек. Из них 67% - IT-специалисты. При этом капитальные затраты группы на IT-разработку увеличились на 75% и составили 712 млн рублей.

В группу входит 10 компаний. На начало октября "Группе Астра" принадлежали 100% в ООО "РусБИТех Астра" (разработчик операционных систем семейства Astra Linux, а также систем виртуализации и управления инфраструктурой), ООО "Рупост" (разработчик почтового сервера и защищенного рабочего места), ООО "Астра академия", ООО "Астра инвестиции" и ООО "Астра консалтинг". Также она владеет 80% ООО "Рубэкап" (разработчик сервиса по резервному хранению данных), 75% ООО "Лаборатория Тантор" (разработчик СУБД Tantor), 62% ООО "Увеон - облачные технологии" (занимается разработкой инфраструктуры виртуальных рабочих мест) и 56% ООО "АйСиЭл Астра Сервис" (занимается предоставлением услуг по внедрению и сопровождению ПО).

В июле-августе 2023 года "Группа Астра" увеличила долю в АО "Экзософт" (разработчик ПО для серверной виртуальной инфраструктуры и управления оборудованием центров обработки данных) и довела ее до 55%. Это происходит в рамках сделки, которая была заключена летом прошлого года и предусматривала поэтапный выкуп 70% компании.

Также в августе "Группа Астра" приобрела 26% ООО "Ресолют", которое занимается разработкой решений для работы с программным кодом. В октябре компания сообщила о завершении сделки по приобретению 70,2% ООО "Номари СиАйЭс" (разработчик платформ для корпоративного обучения Knomary).

ПАО "Группа Астра" было образовано в сентябре текущего года из АО "Группа Астра". Последнее было создано в 2021 году для консолидации компаний группы. Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре прошлого года. В настоящее время, по данным ЕГРЮЛ, это общество владеет полностью или частично десятью IT-компаниями.

В середине октября ПАО "Группа Астра" провело IPO на "Московской бирже". Всего было размещено 10,5 млн акций, или 5% капитала. Цена размещения составила 333 рубля за бумагу. По итогам размещения рыночная капитализация компании составила 69,9 млрд рублей.

До IPO 76,19% акций компании принадлежали Денису Фролову, 19,05% - Илье Сивцеву (они выступили продающими акционерами в ходе IPO), а оставшиеся 4,76% - квазиказначейский пакет (передан "Астра инвестиции"). В настоящее время основным акционерам принадлежит 90,24% акций.