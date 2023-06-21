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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Gartner ждет рост расходов на ИТ в банковско-инвестиционной сфере на 8,1% в 2023 г.

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Расходы на информационные технологии (ИТ) в сфере банковских и инвестиционных услуг в мире увеличатся на 8,1% в этом году и составят около $652 млрд, прогнозирует исследовательская компания Gartner.

При этом наиболее значительный прирост будет отмечен в секторе программного обеспечения (ПО) – на 13,5%.

Неблагоприятные экономические факторы изменили контекст ИТ-инвестиций в сфере банковских и инвестиционных услуг в этом году.

"Вместо того, чтобы сокращать ИТ-бюджеты, организации тратят больше средств на те технологии, которые обеспечивают более высокие бизнес-результаты. Расходы на программное обеспечение, например, смещаются от создания его собственными силами в пользу покупки решений, которые быстрее приносят прибыль от инвестиций", - заявила директор-аналитик Gartner Дебби Бакленд.

Более половины ИТ-директоров, принимавших участие в опросе компании, сообщили о намерении увеличить инвестиции в "облачные сервисы", сократив при этом расходы на ИТ в собственных центрах обработки данных (ЦОД). Это является причиной замедления роста расходов на системы ЦОД до 5,7% в текущем году с 13,2% в 2022 году.

Также в отчете отмечается, что поскольку глобальная нехватка кадров влияет на банковские и инвестиционные организации, затраты на внутренние услуги увеличатся на 4,2% в 2023 году. Это позволит повысить расходы на наем и удержание талантливых сотрудников.

Мировые расходы на ИТ (млрд долларов США):

Расходы в 2022г. Изм. в 2022г. Расходы в 2023г. Изм. в 2023г.
ЦОД 34,467 13,2 % 36,433 5,7 %
Устройства 37,961 -9,9 % 37,149 -2,1 %
Внутренние услуги 52,933 -2,2 % 55,156 4,2 %
ИТ-услуги 246,698 5,2 % 269,735 9,3 %
ПО 153,268 11,2 % 174,014 13,5 %
Услуги связи 77,736 -2,9 % 79,599 2,4 %
Всего 603,063 4,1 % 652,086 8,1 %
Gartner
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