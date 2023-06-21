Gartner ждет рост расходов на ИТ в банковско-инвестиционной сфере на 8,1% в 2023 г.
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Расходы на информационные технологии (ИТ) в сфере банковских и инвестиционных услуг в мире увеличатся на 8,1% в этом году и составят около $652 млрд, прогнозирует исследовательская компания Gartner.
При этом наиболее значительный прирост будет отмечен в секторе программного обеспечения (ПО) – на 13,5%.
Неблагоприятные экономические факторы изменили контекст ИТ-инвестиций в сфере банковских и инвестиционных услуг в этом году.
"Вместо того, чтобы сокращать ИТ-бюджеты, организации тратят больше средств на те технологии, которые обеспечивают более высокие бизнес-результаты. Расходы на программное обеспечение, например, смещаются от создания его собственными силами в пользу покупки решений, которые быстрее приносят прибыль от инвестиций", - заявила директор-аналитик Gartner Дебби Бакленд.
Более половины ИТ-директоров, принимавших участие в опросе компании, сообщили о намерении увеличить инвестиции в "облачные сервисы", сократив при этом расходы на ИТ в собственных центрах обработки данных (ЦОД). Это является причиной замедления роста расходов на системы ЦОД до 5,7% в текущем году с 13,2% в 2022 году.
Также в отчете отмечается, что поскольку глобальная нехватка кадров влияет на банковские и инвестиционные организации, затраты на внутренние услуги увеличатся на 4,2% в 2023 году. Это позволит повысить расходы на наем и удержание талантливых сотрудников.
Мировые расходы на ИТ (млрд долларов США):
|Расходы в 2022г.
|Изм. в 2022г.
|Расходы в 2023г.
|Изм. в 2023г.
|ЦОД
|34,467
|13,2 %
|36,433
|5,7 %
|Устройства
|37,961
|-9,9 %
|37,149
|-2,1 %
|Внутренние услуги
|52,933
|-2,2 %
|55,156
|4,2 %
|ИТ-услуги
|246,698
|5,2 %
|269,735
|9,3 %
|ПО
|153,268
|11,2 %
|174,014
|13,5 %
|Услуги связи
|77,736
|-2,9 %
|79,599
|2,4 %
|Всего
|603,063
|4,1 %
|652,086
|8,1 %