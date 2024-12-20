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Отряд китайских кораблей прошел вблизи японского острова Кюсю

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Отряд китайских кораблей в составе ракетного эсминца, двух фрегатов и судна снабжения прошел вблизи южного японского острова Кюсю, сообщил в пятницу Объединенный комитет начальников штабов Японии.

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По его данным, китайский отряд прошел через пролив Осуми к югу от третьего крупнейшего острова Японии - Кюсю. Корабли направлялись в Восточно-Китайское море из Тихого океана.

Для слежения за действиями китайских кораблей были задействованы патрульные катера и самолет P-1 Морских сил самообороны Японии.

Япония Кюсю Китай
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