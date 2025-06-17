Антон Алиханов: импульсы роста промышленности близки к завершению

Глава Минпромторга РФ дал "Интерфаксу" блиц-интервью перед ПМЭФ о ситуации в отраслях и сокращении параллельного импорта

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Предыдущий Петербургский международный экономический форум состоялся вскоре после обновления состава правительства, когда, в числе прочего, Минпромторг РФ получил нового руководителя в лице Антона Алиханова, перешедшего в министерство с позиции губернатора Калининградской области. За прошедший год не только промышленность, но и вся российская экономика - во многом из-за высокой ключевой ставки - перешли от посткризисного взлета к "мягкой посадке". Накануне ПМЭФ-2025 Алиханов рассказал в блиц-интервью "Интерфаксу" об импульсах к дальнейшему росту в условиях жесткой ДКП и ситуации в отдельных отраслях промышленности.

О ДКП, сокращающей плечо поддержки

Прошлый год обрабатывающая промышленность РФ завершила относительно высокими темпами роста - на 8,5%, напомнил глава Минпромторга, но "этот результат во многом обусловлен тенденциями, которые сложились ранее: бюджетным финансированием, заказами в оборонно-промышленном комплексе и занятием российскими компаниями новых ниш после ухода иностранных компаний".

"Однако эти импульсы уже приблизились к своему завершению: по итогам первых четырех месяцев 2025 года темп роста обрабатывающей промышленности составил 4,2% к январю-апрелю 2024 года. При этом такие показатели в основном обеспечиваются высокими темпами роста именно по направлениям, которые в меньшей степени зависят от рыночных условий финансирования. Мы внимательно отслеживаем ситуацию в этой сфере, однако на макроэкономическую конъюнктуру в текущих условиях кардинально повлиять не можем", - отметил он.

По словам Алиханова, поддержать проекты в промышленности сейчас удается с помощью ранее развернутой инфраструктуры мер поддержки, в том числе льготных займов Фонда развития промышленности, кластерной инвестиционной платформы, промышленной ипотеки, единой субсидии на НИОКР. "Однако текущие условия денежно-кредитной политики существенно сокращают "плечо", которое государство может предоставить в рамках своих инструментов", - подчеркнул он.

О сокращении параллельного импорта

Процесс импортозамещения, поддерживавший рост обработки в предыдущие годы, продолжается, и там, где появились отечественные аналоги, государство продолжит сокращать параллельный импорт, обещает Алиханов.

"За период своей работы параллельный импорт доказал свою эффективность. При этом его ежемесячный объем последовательно снижался. Сейчас он составляет порядка $2 млрд в месяц, хотя на пике эта сумма была в три раза больше ($6 млрд в декабре 2023 года). Это тесно связанно с развитием российских производств необходимых товаров, а также поставок продукции, произведенной в дружественных странах", - рассказал он, напомнив, что за период действия механизма с мая 2022 года министерство уже 8 раз вносило коррективы в перечень товаров для параллельного импорта.

"Внесение очередных изменений в перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта, как раз запланировано на конец августа. Вместе с тем отмечу, что по некоторым позициям возможно сокращение в дальнейшем в легкой промышленности, в сфере радиоэлектроники и других отраслях, где активно происходит импортозамещение", - сообщил министр.

О ситуации в металлургии и заградительном курсе

Снижение темпов роста экономики, как российской, так и мировой, прямо отражается на спросе в базовых отраслях. Так, ассоциация "Русская сталь" заявляла, что с учетом тенденций первых четырех месяцев по итогам 2025 года прогнозирует снижение потребления на внутреннем рынке на 6%. Ситуация с экспортом пока выглядит не лучше.

"По данным Росстата, снижение выплавки стали по итогам первых 4 месяцев 2025 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составило 4,9%, производство готового металлопроката - на 5,5%. Очевидно, что такая ситуация в отрасли связана с внешними процессами", - прокомментировал тревожные тенденции Алиханов, отметив, что "спрос снижается на фоне "переохлаждения" металлопотребляющих отраслей экономики, в первую очередь строительного сектора, на фоне высокой финансовой нагрузки".

"Аналогичная динамика наблюдается и на мировом рынке. Что касается нашего экспорта, то текущий уровень курса нацвалюты, к сожалению, является фактически заградительным для экспортеров", - добавил он.

В этой ситуации Минпромторг, по словам Алиханова, считает правильным работать над оптимизацией фискальной нагрузки на отрасль и сокращением регуляторных издержек: "Так, уже в работе находятся изменения в Налоговый кодекс по индексации с 1 января 2026 года отсечки цен на сляб, ниже которой акциз на жидкую сталь не уплачивается, сейчас параметры этой корректировки прорабатываются".

"Кроме того, совместно с Минтрансом, Минэкономразвития и РЖД оптимизирована ситуация с перевозками грузов ж/д транспортом, в частности, урегулирована ситуация с порожними вагонами и утвержден перечень предприятий с непрерывным производством, куда вошли основные предприятия черной металлургии. Это позволит существенно приоритизировать доставку металлургических грузов", - считает министр.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ О загрузке верфей и производстве судового оборудования

Правительство РФ месяц назад утвердило обновленную стратегию развития судостроительной промышленности, которая, как отметил Алиханов, вместила в себя мероприятия ранее подготовленного федерального проекта "Производство судов и судового оборудования", который входит в нацпроект "Промышленное обеспечение транспортной мобильности".

В задачи новой отраслевой стратегии вошло наращивание уровня загрузки действующих производств до 56% в 2030 году, до 61% - в 2035-2036 годах, до 73% - в 2050 году. "В базовом сценарии до 2036 года на российских верфях предполагается постройка более 1,6 тыс. единиц гражданских судов и морской техники. В числе приоритетов - суда для СМП и транспортного коридора "Север - Юг". Акцент также делаем на крупнотоннажных проектах, включая танкеры для перевозки сырой нефти, газовозы, контейнеровозы и балкеры", - перечислил глава Минпромторга.

Параллельно РФ будет увеличивать долю российского судового комплектующего оборудования (СКО). "Целевые показатели здесь - это 50% к 2036 г. и 80% к 2050 г. Поддерживаем это направление и в рамках субсидирования НИОКР, и по программе N1872 (постановление правительства от октября 2022 года о компенсации затрат производителей судового оборудования - ИФ), которая направлена на стимулирование не только разработки, но и внедрение в серийное производство критически важного СКО. На данный момент заключили уже 87 соглашений с 46 предприятиями, в том числе по проектам общесудового и специального судового оборудования, которое применяется в конструкции крупнотоннажных судов. Большая часть номенклатуры выйдет на серийное производство уже в этом году", - сообщил он.

Алиханов также прокомментировал недавнее поручение президента по итогам Арктического форума в Мурманске проработать создание дноуглубительного флота под нужды Северного морского пути. Этот вопрос, по словам министра, увязан с подготовкой финмодели всего СМП: ""Росатом" в настоящее время ведет разработку и согласование финансово-экономической модели Севморпути. В рамках этой модели предусмотрена соответствующая программа дноуглубления. Минпромторг России готов проработать возможности размещения соответствующего заказа на строительство дноуглубительных судов на предприятиях отрасли, когда будет конкретизирована информация о проектах таких судов, о необходимых сроках ввода в эксплуатацию, об источниках финансирования их строительства".

О технологиях для шельфа

После введения санкционных ограничений на импорт западного оборудования и технологий РФ реализует масштабные программы по импортозамещению в нефтегазовом секторе. Особое внимание, как отметил Алиханов, уделяется развитию технологий и оборудования для реализации шельфовых проектов. "В период с 2017 по 2019 годы при тесном взаимодействии Минпромторга и ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) была реализована программа по разработке и изготовлению опытных образцов ключевых элементов системы подводной добычи углеводородов. Благодаря этим усилиям удалось создать такие критически важные компоненты, как система подводных колонных головок, фонтанная арматура, подвеска насосно-компрессорных труб, а также системы соединения различных типоразмеров и управления подводным добычным комплексом (ПДК)", - напомнил он.

По его словам, опытные образцы стали основой для заключения долгосрочного договора на серийное производство, поставку, техническое сопровождение, сервисное и ремонтное обслуживание устьевого оборудования ПДК. Работа ведется в рамках проекта "Сахалин-3", но "перспективы применения российского ПДК выходят далеко за пределы "Сахалина-3" - его использование возможно и в других проектах, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации".

Всего до 2030 года планируется создание 39 видов шельфового оборудования и технологий, сообщил Алиханов. "На сегодняшний день уже созданы два опытных образца оборудования - роторно-управляемые системы диаметром 172 мм и оборудование для многоствольного заканчивания скважин 3-го уровня (TAML-3) с возможностью проведения многоствольного гидроразрыва пласта (МГРП). Кроме того, при поддержке государства обеспечено финансирование на разработку комплекса нижнего и верхнего заканчивания скважин с подводным расположением устья, а также скиммеров морских зимнего и летнего исполнения", - рассказал глава Минпромторга.

Дополнительно, как отметил Алиханов, создан федеральный проект "Новое оборудование и технологии в нефтегазовой отрасли", который является частью утвержденного национального проекта "Новые атомные и энергетические технологии". Задачей этого федпроекта является повышение доли импортозамещения на внутреннем рынке до 90%. "Подводя итог всему вышесказанному, хочу отметить положительную динамику на ближайшие пять лет по обеспечению отечественных компаний, ведущих работу на континентальном шельфе Российской Федерации, современным и высокотехнологичным оборудованием", - резюмировал он.