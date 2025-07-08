Мишустин отметил замедление роста в "обработке" на фоне сдерживания инфляции

Рост обрабатывающей промышленности в 2025 году составит 3%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российская обрабатывающая промышленность в 2025 году продолжает расти, но динамика стала более умеренной на фоне мер по недопущению перегрева экономики и сдерживанию инфляции, заявил на стратегической сессии "Иннопром-2025 премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, в 2025 году выпуск в "обработке", как ожидается, увеличится на 3% после того, как в 2024 году рост составил 8,5%.

"У нас положительная динамика сохраняется и в текущем году, хотя темпы стали ее более умеренными. В январе-мае увеличение объемов выпуска в обрабатывающем секторе составило чуть выше 4%, а по результатам двенадцати месяцев прогнозируем рост на уровне до 3%", - сказал глава правительства.

"Такое замедление - вынужденное, и связано с необходимостью принятия сбалансированных решений в отношении макроэкономических показателей, чтобы не допустить так называемого "перегрева" в экономике и сдержать инфляцию", - добавил он.

Мишустин отметил, что даже на фоне жесткой денежно-кредитной политики и высокой стоимости кредитных ресурсов бизнес продолжает наращивать капитальные вложения.

В июне первый вице-премьер Денис Мантуров говорил журналистам, что ждет увеличения выпуска в обработке по итогам 2025 года на уровне 2,5-3%.

Как сообщал Росстат, за январь-май 2025 года производство обрабатывающих отраслей промышленности выросло на 4,2%. В 2024 году рост выпуска в обработке составил 8,5% против 7,5% в 2023 году.