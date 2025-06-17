Поиск

Путин "на полях" ПМЭФ в среду проведет встречу с президентом Нового банка развития

19 июня запланирована встреча с вице-президентом ЮАР

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин "на полях" ПМЭФ проведет ряд двусторонних встреч, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"18 июня намечена беседа нашего президента с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Это будет уже четвертая встреча нашего президента с главой банка", - сообщил Ушаков журналистам во вторник.

Он напомнил, что в последний раз Путин встречался с Роуссефф в Казани в октябре 2024 года.

"Вообще президент с Роуссефф давно и плотно работает, началось общение еще в период ее пребывания на посту президента Бразилии. Именно в ходе саммита БРИКС в 2014 году в Бразилии лидеры стран пятерки приняли решение учредить Новый банк развития, который становится одним из крупнейших институтов, объявленный капитал - в размере 100 млрд долларов. Это первая структура такого масштаба, созданная странами с развивающиеся экономикой", - отметил Ушаков.

Что касается самой встречи Путин-Роуссефф, то, по словам помощника президента РФ, на ней будут обсуждаться вопросы "дальнейшей стратегии банка, организацию флагманских инициатив российского председательства 2024 г., в том числе запуск новой инвестиционный платформы, перспективы укрепления международных позиций самого банка и наращивание его операционной активности странах глобального Юга и Востока", в том числе в РФ.

Другие встречи

"Тоже 18 июня наш президент проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств: эти встречи всегда вызывают большой интерес и широкий отклик в международном пространстве", - сказал Ушаков.

На вечер следующего дня, 19 июня, запланирована встреча Путина с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле, продолжил Ушаков. "Активные связи поддерживаем с ЮАР, с президентом Рамафосой наш президент встречался на саммите БРИКС в Казани. Сейчас с вице-президентом будут обсуждены вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в самых различных областях и также, естественно, будут затронуты вопросы, касающиеся международной и региональной тематики, в том числе, естественно, Ближний Восток", - сказал Ушаков.

До пленарного заседания форума, которое пройдет 20 июня, в графике главы российского государства - встреча с Советником по национальной безопасности, командующим Королевской гвардией Королевства Бахрейн Насером Бен Хамадом Аль Халифой.

"Бахрейн в этом году имеет статус страны-гостя (форума-ИФ), представительная делегация будет работать все дни форума. В ходе беседы мы затронем различные вопросы двусторонней повестки дня, а также, естественно, нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке", - сказал Ушаков.

После завершения работы на пленарном заседании президент встретится с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном.

"Сюэсян фактически исполняет обязанности первого вице-премьера, является представителем высшего партийного государственного руководства Китая, одним из членов постоянного комитета Политбюро Центрального Комитета КПК, и, кроме того, в паре со своими российскими коллегами Мантуровым и Новаком является со председателем китайских частей сразу двух межправительственных комиссий: по инвестиционному и энергетическому сотрудничеству", - сказал Ушаков.

По его словам, будут обсуждаться различные вопросы развития российско-китайских отношений, которые "в целом развиваются очень хорошо".

"Обе стороны удовлетворены этим и характеризуют эти отношения как всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие. Сейчас эти двусторонние отношения находятся, пожалуй, на наивысшем за всю историю уровне", - отметил помощник президента РФ.

Владимир Путин ПМЭФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ПМЭФ-2025

Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике

Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике

ЕК предусмотрит механизмы для того, чтобы все страны отказались от энергоносителей РФ

ЕК предложила прекратить импорт газа из РФ к 17 июня 2026 года

РФ в 2024 году направила на поддержку автопрома более 350 млрд руб.

РФ в 2024 году направила на поддержку автопрома более 350 млрд руб.

ФАС направила "Газпрому" запрос о причинах снижения продаж топлива на бирже

ПМЭФ-2025

Корректировка перечня параллельного импорта в РФ ожидается в августе

Формулу акциза на сталь в РФ планируется скорректировать с января 2026 года

Формулу акциза на сталь в РФ планируется скорректировать с января 2026 года

Камчатское морское пароходство перешло в собственность РФ

Уолл-стрит выросла на снижении опасений по поводу ближневосточного конфликта

Уолл-стрит выросла на снижении опасений по поводу ближневосточного конфликта
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6574 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана195 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе425 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });