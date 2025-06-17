Путин "на полях" ПМЭФ в среду проведет встречу с президентом Нового банка развития

19 июня запланирована встреча с вице-президентом ЮАР

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин "на полях" ПМЭФ проведет ряд двусторонних встреч, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"18 июня намечена беседа нашего президента с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Это будет уже четвертая встреча нашего президента с главой банка", - сообщил Ушаков журналистам во вторник.

Он напомнил, что в последний раз Путин встречался с Роуссефф в Казани в октябре 2024 года.

"Вообще президент с Роуссефф давно и плотно работает, началось общение еще в период ее пребывания на посту президента Бразилии. Именно в ходе саммита БРИКС в 2014 году в Бразилии лидеры стран пятерки приняли решение учредить Новый банк развития, который становится одним из крупнейших институтов, объявленный капитал - в размере 100 млрд долларов. Это первая структура такого масштаба, созданная странами с развивающиеся экономикой", - отметил Ушаков.

Что касается самой встречи Путин-Роуссефф, то, по словам помощника президента РФ, на ней будут обсуждаться вопросы "дальнейшей стратегии банка, организацию флагманских инициатив российского председательства 2024 г., в том числе запуск новой инвестиционный платформы, перспективы укрепления международных позиций самого банка и наращивание его операционной активности странах глобального Юга и Востока", в том числе в РФ.

Другие встречи

"Тоже 18 июня наш президент проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств: эти встречи всегда вызывают большой интерес и широкий отклик в международном пространстве", - сказал Ушаков.

На вечер следующего дня, 19 июня, запланирована встреча Путина с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле, продолжил Ушаков. "Активные связи поддерживаем с ЮАР, с президентом Рамафосой наш президент встречался на саммите БРИКС в Казани. Сейчас с вице-президентом будут обсуждены вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в самых различных областях и также, естественно, будут затронуты вопросы, касающиеся международной и региональной тематики, в том числе, естественно, Ближний Восток", - сказал Ушаков.

До пленарного заседания форума, которое пройдет 20 июня, в графике главы российского государства - встреча с Советником по национальной безопасности, командующим Королевской гвардией Королевства Бахрейн Насером Бен Хамадом Аль Халифой.

"Бахрейн в этом году имеет статус страны-гостя (форума-ИФ), представительная делегация будет работать все дни форума. В ходе беседы мы затронем различные вопросы двусторонней повестки дня, а также, естественно, нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке", - сказал Ушаков.

После завершения работы на пленарном заседании президент встретится с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном.

"Сюэсян фактически исполняет обязанности первого вице-премьера, является представителем высшего партийного государственного руководства Китая, одним из членов постоянного комитета Политбюро Центрального Комитета КПК, и, кроме того, в паре со своими российскими коллегами Мантуровым и Новаком является со председателем китайских частей сразу двух межправительственных комиссий: по инвестиционному и энергетическому сотрудничеству", - сказал Ушаков.

По его словам, будут обсуждаться различные вопросы развития российско-китайских отношений, которые "в целом развиваются очень хорошо".

"Обе стороны удовлетворены этим и характеризуют эти отношения как всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие. Сейчас эти двусторонние отношения находятся, пожалуй, на наивысшем за всю историю уровне", - отметил помощник президента РФ.