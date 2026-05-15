Россия и банк БРИКС нашли решения для сотрудничества без санкционных рисков

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Россия и Новый банк развития (НБР) нашли взаимоприемлемые варианты сотрудничества после приостановки финансирования проектов в России из-за риска санкций, сообщил министр финансов Антон Силуанов на пресс-конференции с президентом НБР Дилмой Роуссефф после 11-го заседания совета управляющих банка в Москве.

Новый банк развития в свое время начал реализацию ряда проектов в России, в частности, инфраструктурных, а также проектов по реставрации объектов культурного наследия, напомнил министр. Однако это финансирование было приостановлено после введения сапнкций против России.

"Поскольку Новый банк развития фондируется не только в национальных валютах, но и на международных финансовых рынках, безусловно, снижение рейтингов Нового банка развития (из-за потенциальных санкционных рисков - ИФ) будет удорожать фондирование и, соответственно, удорожать кредитование проектов в других странах. Поэтому, понимая риски продолжения реализации таких проектов, РФ дофинансировала их (проекты в России - ИФ) за счет средств бюджета", - напомнил глава Минфина.

"Какие перспективы финансирования и взаимодействия нашей страны с Новым банком развития? Мы ищем и нашли взаимоприемлемые решения, которые минимизируют риски взаимодействия Нового банка развития с РФ, с одной стороны, и с другой стороны - удовлетворяют позиции России по финансовому сотрудничеству", - отметил он.

По его словам, такие решения исчисляются "миллиардами долларов". "Сегодня как раз рассматривали такие механизмы взаимодействия, и они будут реализованы в рамках и новой стратегии банка, и текущей финансовой деятельности банка", - сказал министр, не раскрыв детали.

Объем кредитов НБР на следующий пятилетний период планируется в размере не менее $35 млрд, сообщил Силуанов. Источниками для этих кредитов будут увеличенные банком объемы привлечения средств в национальных валютах.

Новый банк развития был учрежден странами-членами БРИКС в июле 2014 года.

Основной целью работы банка является финансирование инфраструктурных проектов и проектов, направленных на устойчивое развитие. Органы управления банка имеют трехуровневую систему: совет управляющих, совет директоров и президент.

Помимо стран БРИКС членами банка стали Бангладеш, ОАЭ, Египет, Алжир. Рассматривается присоединение еще трех стран - Узбекистана, Колумбии, Эфиопии.