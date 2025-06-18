ОСК и Петербург планируют подписать соглашение о модернизации "Северной верфи" в рамках ПМЭФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК, находится в управлении ВТБ) и правительство Санкт-Петербурга планируют подписать соглашение о реконструкции "Северной верфи" (входит в ОСК) в рамках ПМЭФ-2025, сообщил глава ВТБ, председатель совета директоров ОСК Андрей Костин.

"ОСК подписывает важное соглашение с правительством Санкт-Петербурга о фактически реконструкции, я бы даже сказал строительстве крупной "Северной верфи". На месте нынешней будет построена совершенно новая верфь, которая в разы будет превышать по объему производства", - сказал Костин в интервью "Россия-1".

В планах ОСК к 2030 году полностью модернизировать "Северную верфь" в Санкт-Петербурге, говорил ранее Костин.

"Северная верфь" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, специализируется на строительстве боевых надводных кораблей и коммерческих судов различного назначения.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности. С августа 2023 года передана в доверительное управление банку ВТБ.