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Число выросших компаний малого бизнеса увеличилось в I половине 2025 года на 30%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В I половине 2025 года число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), перешедших в более высокую категорию бизнеса, выросло на 30% до 38 тыс. компаний. Об этом заявил гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Число переходов бизнеса из категории в категорию - из малого в средний, из микро в малый и средний - помогает в целом оценить состояние сектора МСП, - сказал Исаевич. - В этом году мы увидели рекордную динамику - число переходов за год увеличилось в среднем более на 30% и достигло почти 38 тысяч".

По словам руководителя корпорации, по итогам 2024 года категорию бизнеса повысили 28,5 тыс. субъектов МСП, а по итогам 2023 года - 27,3 тыс. При этом наибольший прирост произошел в категории "микробизнес - средний". Здесь число переходов выросло до 1,4 тысяч с 900 годом ранее. В категории "малый бизнес - средний" число переходов предприятий выросло более чем в 1,5 раза, до 2,3 тысяч, в категории "микробизнес - малый" - в 1,3 раза, до 34,1 тысяч.

В материалах "Корпорации МСП" отмечается, что в отраслевом разрезе по сравнению с прошлым периодом на 55% выросло число переходов в более высокие категории бизнеса в сфере культуры и спорта. В гостиничном бизнесе рост составил 31%, почти на треть увеличилось число переходов в области обрабатывающей промышленности, на 20% увеличилось количество переходов в профессиональной и научно-технической деятельности, на 15% - в ИТ и связи.

В свою очередь, статс-секретарь и заместитель гендиректора "Корпорации МСП" Наталья Коротченкова отметила, что сейчас в закупках госкомпаний принимают участие около 200 тыс. субъектов МСП.

"В первый год участия у них происходит взрывной рост дохода - на уровне 30%, - сказала она. - И держится на этом уровне несколько лет".

В то же время растущие малые и средние предприятия опасаются постоянного роста и выхода за пределы критериев, установленных для субъектов МСП. В таком случае такие компании лишаются всех мер поддержки, которые действуют в отношении малого бизнеса.

"Режим МСП+ очень нужен, - заявил гендиректор ООО "Ивановская текстильная компания" Юрий Шилов. - Сейчас являемся средним предприятием и вынуждены думать о том, как и кого сократить, чтобы остаться в сегменте МСП".

Как сообщалось, в 2023 году Минэкономразвития предложило разработать и ввести с 2025 года режим МСП+. Тогда же были обозначены критерии отнесения компаний к новой планируемой категории. В их числе выручка объемом не более 2 млрд рублей, численность сотрудников 250-1500 человек. Причем этот режим предлагалось распространить только на человекоемкие отрасли, в которых расходы на заработную плату составляют более 30% от общих затрат.

В настоящее время для субъектов МСП установлены различные критерии в зависимости от категории бизнеса. К микропредприятиям относятся компании с доходом до 120 млн рублей и 15 сотрудниками, к малым предприятиям - компании с доходом до 800 млн рублей и числом сотрудников до 100 человек, к средним - до 2 млрд руб. и численностью сотрудников до 250 человек.

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