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"ФармЭко" планирует построить за 9 млрд руб. завод онкопрепаратов в Подмосковье

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Группа компания "ФармЭко" планирует построить в Черноголовке (Московская область) фармацевтическое предприятие к 2030 году, инвестиции в проект оцениваются в 9,1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Трехстороннее соглашение подписали на полях ПМЭФ-2025 зампред подмосковного правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, представитель группы компаний "ФармЭко", гендиректор компании ООО "Ирвин 2" (фармдистрибьютор, входит в "ФармЭко") Михаил Степанов и вице-президент - председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

"В рамках реализации инвестиционного проекта на территории городского округа Черноголовка будет построено фармацевтическое предприятие, которое займется производством лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Инвестиции в проект составят 9,1 млрд рублей. На предприятии будет создано более 150 рабочих мест. Запуск производства запланирован на 2029 год", - приводятся в сообщении слова Зиновьевой.

Отмечается, что для реализации проекта компании был предоставлен земельный участок в аренду площадью 30 тыс. кв. м.

Общая площадь фармацевтического производства составит более 10 тыс. кв. м. После выхода на проектную мощность предприятие будет выпускать по полному циклу 18 различных лекарственных препаратов. Финансированием проекта займется в том числе Сбербанк.

ГК "ФармЭко" - группа компаний, занимающаяся разработкой, производством и дистрибуцией лекарственных препаратов, медоборудования и медизделий. В группу входят фармацевтические заводы "ЗиО-Здоровье" (Подольск) и "Добролек" (Москва).

ФармЭко Черноголовка Подмосковье Московская область ПМЭФ
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