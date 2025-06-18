Новак ожидает, что министр энергетики Саудовской Аравии прилетит в РФ для участия в ПМЭФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак выразил надежду, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман посетит Россию 19 июня для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

"Надеюсь, что принц прилетит. У нас была такая договоренность, и он подтверждал свое участие. Если форс-мажоров не будет, то да (ждем его завтра)", - сообщил журналистам Новак на полях ПМЭФ-2025.

"Будем рады, чтобы он по традиции поучаствовал в Петербургском экономическом форуме", - отметил вице-премьер.

Принц Абдулазиз бен Сальман посещал площадку ПМЭФ в 2021, 2022 и 2024 годах.