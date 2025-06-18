Дмитриев сообщил о надеждах на стабилизацию на Ближнем Востоке в среднесрочной перспективе

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил об ожиданиях стабилизации обстановки на Ближнем Востоке в среднесрочной перспективе.

Об этом он заявил журналистам "на полях" Петербургского международного экономического форума.

"Здесь (на ПМЭФ) много инвесторов из различных стран, в том числе из стран Ближнего Востока. Все ожидают, что стабильность на Ближнем Востоке в какой-то момент, в среднесрочной перспективе восторжествует", - сказал Дмитриев.

Вместе с тем он отметил, что сложно предугадать, как ближневосточный конфликт повлияет на другие события. "Но мы видим позицию России, она конструктивна, нацелена на диалог, на решение проблем. Надеемся, что взвешенная позиция России восторжествует", - заключил Дмитриев.