Путин предложил Грефу поделиться своим видением экономических проблем в РФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду в Санкт-Петербурге "на полях" ПМЭФ провел совещание по экономическим вопросам, предложив выступить на нем со своим видением ситуации в экономике президента - председателя правления Сбербанка Германа Грефа, с которым провел встречу несколько дней назад.

"Наша главная, важнейшая задача - это повышение качества жизни людей, улучшение облика городов и поселков, развитие систем здравоохранения и образования, решение экологических задач и так далее. Очевидно, что для максимальной эффективности такой работы нужно постоянно оценивать ситуацию, отслеживать макроэкономические тенденции внутри страны, учитывать внешние вызовы, обстановку на мировых рынках. На основе такого анализа предлагаю поговорить о наших возможных действиях на ближайшую перспективу, о возможных законодательных новациях, чтобы донастроить, дополнить наши усилия по развитию экономики, социальной сферы, регионов, всей России", - сказал Путин.

"В декабре на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам был обозначен целый ряд задач на текущий 2025 год. Прежде всего речь о том, чтобы обеспечить сбалансированный рост экономики и ее структурные изменения. Сегодня предлагаю подробно рассмотреть и это направление", - сказал он.

По его словам, это вопросы будут подниматься и в рамках пленарного заседания ПМЭФ в пятницу.

"Послезавтра, мы уже отметили, состоится пленарное заседание Петербургского экономического форума. Естественно, что темы, задачи, которые мы сегодня обсудим, также получат свое развитие в рамках запланированной дискуссии на форуме", - отметил президент.

"Совсем недавно, несколько дней назад, Герман Оскарович (Греф - ИФ) приходил, мы с ним пообсуждали те вопросы, по сути, о которых мы поговорим сегодня, и я хотел бы, чтобы он, рассматривая ситуацию именно со своего угла, с банковского, начал бы нашу дискуссию, рассказал бы о его видении того, что происходит, потому что он непосредственно внутри экономики работает, внутри финансовой сферы. "Сбербанк" - наше ведущее финансовое учреждение, кредитное. Они чувствуют, что происходит - и в реальном секторе экономики. Он нам это все расскажет, доложит, а потом мы с вами отдельно подискутируем на эту тему", - сказал Путин.

В совещании приняли участие первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, заместитель председателя правительства Александр Новак, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, а также президент-председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф.