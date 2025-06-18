Около 85% регистрируемых препаратов на фармрынке в РФ являются отечественными

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Порядка 85% препаратов, которые регистрируются в последние 1,5 года на фармацевтическом рынке России, являются отечественными, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Об этом Мурашко заявил в среду на стратегической сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, почти треть от общего числа зарегистрированных российских оригинальных препаратов разработаны федеральными государственными учреждениями.

Министр отметил, что сокращаются затраты на лекарственные препараты и медицинские изделия.

"По итогам 2024 года на один зарегистрированный лекарственный препарат сегодня мы тратим в 3,5 раза меньше, чем четыре года назад. На одно медицинское изделие для доступа на рынок мы тратим в два раза меньше, чем соответственно в предыдущий период. Это тоже такие регуляторные механизмы, которые позволяют нам двигаться вперед", - подчеркнул он.

Мурашко отметил, что 150 стран доверили подготовку врачей России.