"Автодом" снизил прогноз авторынка РФ в 2025г до 1-1,2 млн штук

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Дилерская группа "Автодом" снизила прогноз российского авторынка на текущий год с 1,4 млн до 1-1,2 млн автомобилей, фиксирует снижение своих продаж за 5 месяцев на 20%, сообщил "Интерфаксу" гендиректор и бенефициар "Автодома" Андрей Ольховский в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) в среду.

"На этот год мы принимали бюджет для рынка автомобилей на уровне 1,4 млн штук. По итогам пяти месяцев года совершенно очевидно, что этот план не исполняется, и рынок придет к концу года в отметках 1-1,2 млн штук. Вряд ли он будет больше, исходя из разных параметров и триггеров", - сказал Ольховский.

По словам главы "Автодома", компания сейчас пересматривает бюджет на год. "Если сравнить с прошлым годом, то показатели объемов продаж идут на уровне примерно минус 20% к прошлому году: "пробег" находится на уровне прошлого года, продажи новых автомобилей - на уровне минус 20%", - сказал топ-менеджер, не уточнив абсолютных показателей.

Ольховский отметил, что проблема затоваривания стоков остается актуальной для авторынка РФ. "Ситуация сложная, стоки практически не меняются. Конечно, есть некоторая динамика, но, в целом, они сегодня составляют 6-7 месяцев продаж - это порядка 400-450 тысяч автомобилей, которые находятся на складах в том или ином виде", - сказал он.

Глава "Автодома" подчеркнул, что объемы продаж на российском авторынке в мае "не порадовали ни клиентов, ни продавцов". Как сообщал "Автостат", за прошлый месяц в стране было продано 91,2 тыс. легковых автомобилей (-28,3%).

"Мы считаем, что должны применяться дополнительные программы поддержки автомобильного ритейла со стороны государства. Это могут быть различные программы по субсидированию ставки, программы поддержки по автомобилям с пробегом либо что-то еще, чтобы стимулировать рынок. В любом случае, чтобы убрать избыточные стоки автомобилей, которые были сформированы в 2024 году, необходимы какие-то шаги. Рынок сегодня балансирует на уровне снижения стоков, но этот процесс будет очень длинный, если иметь в виду текущую динамику", - сказал глава "Автодома".

"Автодом" - основанный в 1992 году автомобильный холдинг, включающий в себя дилерскую сеть, банк, лизинговую и факторинговую компании. Компания занимает лидирующие позиции среди автодилеров на рынке Москвы и Санкт-Петербурга, напрямую и через 100%-е владение дочерними обществами, специализируется на продажах и обслуживании автомобилей сегментов премиум и люкс. Весной 2023 года дилер закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz, включая подмосковный автозавод. О запуске производства там официально не сообщалось. "Коммерсантъ" писал, что завод планирует вести сборку китайских премиальных автомобилей Exeed - суббренда концерна Chery.