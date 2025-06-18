Пока не найдены производители на 43 медпрепарата из 186, которые к 2030 г. хотят выпускать в РФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - По большей части лекарственных препаратов из 186, выпуск которых по полному циклу планируется запустить в России к 2030 году, уже найдены производители, но по 43 лекарствам, то есть более чем по 20%, их пока нет, сообщила замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.

"Если говорить про импортозамещение, то у нас очень удобный федеральный проект, он совершенно продуктовый. Это 186 препаратов, которые мы должны производить к 2030 году, они все определены. В чем сложность? В том, что из 186 препаратов на сегодняшний день 108 находятся под патентной защитой. Вы знаете, это специфика фармы", - сказала Приезжева в среду на стратегической сессии Российского фармацевтического форума "Лекарственная безопасность", который проходит в рамках ПМЭФ-2025.

По ее словам, Минпромторг в этом случае использует механизм "продукты на полку", "когда препарат всё-таки мы импортозамещаем". "Мы имеем уже регистрационное удостоверение на выходе по отечественному аналогу этого препарата, но используем его в дальнейшем при окончании патента либо при уходе с рынка какой-то компании", - пояснила Приезжева.

"На сегодняшний день успехи (на пути импортозамещения в фарме - ИФ) уже неплохие. Мы подбивали промежуточные итоги. В разной степени охваченности находится большая часть препаратов из этого перечня. На сегодня у нас опасения вызывают 43 препарата, по которым мы продолжаем вести поиск производителя. Там 21 препарат также находится под патентом, и мы планируем их включить в очередную очередь "продуктов на полку". Будет объявлен скоро новый конкурс на эти разработки", - сказала замминистра.

"Но тем не менее мы вот уже сейчас обращаемся к российским производителям. И когда вы к нам приходите за мерами поддержки, мы по старой советской традиции, когда давали билет в нагрузку, проговаривая с вами очередные меры поддержки, предлагаем вам в зависимости от имеющейся у вас технологии все-таки взять в разработку тот или иной препарат из этого оставшегося куска", - добавила она.

"Понятно, что все высокомаржинальное и ликвидное уже разобрано, а здесь вот как раз те препараты, которые все-таки необходимы и определены в нацпроекте как те, которые мы должны производить по полному циклу в РФ", - отметила Приехжева.

Но тем не менее, продолжила она, Минпромторг "очень рассчитывает, что все-таки для этих 43 препаратов тоже найдутся целые производственные площадки, которые их возьмут в проработку".

Приезжева напомнила, что у Минпромторга два крупных стратегических документа, которым ведомство следует: это стратегия "Фарма 2030" (утверждена в июне 2023 года) и новый нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья", внутри которого есть федеральный проект "Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий", которые между собой тоже перекликаются, но наиболее четко с показателями задачи фармацевтической отрасли обозначены в нацпроекте.

Речь идет о том, напомнила замминистра, чтобы к 2030 году было обеспечено не менее 90% локального производства из перечня жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также производство 80% препаратов по полному циклу из перечня СЗЛС (стратегически значимых лекарственных средств - перечень препаратов, производство которых должно быть обеспечено на территории РФ). Кроме того, доля радиофармпрепаратов должна достичь 95% к 2030 году, а доля производства медизделий - 40%.

"Что важно, говоря про импортозамещение, мы говорим не только про готовую продукцию, но и про сырье для ее производства. И здесь, как в этом нацпроекте, есть такая задача - 80 проектов должно быть реализованы, результатом которых станут новые производства сырья, материалов, которые ранее не производились в России. Ещё один нацпроект, который реализует Минпромторг - это "Новые материалы и химия", он тоже нацелен на то, чтобы у нас появилась своя отечественная сырьевая база", - уточнила Приезжева.