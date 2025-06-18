Делегация Афганистана принимает участие в ПМЭФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Министр сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана Атаулла Умари возглавил делегацию страны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщило государственное информационное агентство Афганистана "Бохтар".

"Планируется, что министр сельского хозяйства Афганистана поделится с международными участниками взглядами и программами страны в области сельского хозяйства и экономического развития", - говорится в сообщении.

ПМЭФ проходит 18-21 июня.