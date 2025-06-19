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Минэнерго рассчитывает сохранить добычу угля в этом году на уровне 2024 года

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ рассчитывает сохранить добычу угля в 2025 году на уровне 2024 года, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на брифинге в рамках ПМЭФ-2025.

"Наша цель на этот год - сохранить объем добычи на уровне прошлого года. Много факторов воздействия, будем подводить итоги позже", - сказал Цивилев.

"Мы работаем совместно с РЖД. У них тоже ситуация непростая, пошло падение грузоперевозок. Но мы работаем сейчас с российскими железными дорогами как одна команда. Мы вместе определяем причины, какие у нас есть проблемные узлы, в ручном режиме снимаем эти все противоречия, чтобы обеспечить объемы перевозок", - отметил министр.

Прогноз по добыче угля в РФ на 2025 год скорее всего будет скорректирован в сторону снижения, говорил вице-премьер Александр Новак в апреле. В январе-апреле 2025 года добыча угля в РФ выросла на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 147 млн тонн, сообщал Росстат.

В 2024 году добыча угля составила 443,5 млн тонн, на экспорт было поставлено 196,2 млн тонн, приводил данные вице-премьер Новак в своей колонке для журнала "Энергетическая политика". По данным Росстата, добыча снизилась на 0,6% по сравнению с 2023 годом, до 427 млн тонн (цифра без учета показателей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей).

Минэнерго
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