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Завод каменной ваты за 1,5 млрд рублей планируется построить в Удмуртии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Завод по производству каменной ваты планируется построить в Завьяловском районе Удмуртии, общий объем инвестиций оценивается в сумму более 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Проект предусматривает создание производства теплоизоляционных материалов на основе базальта мощностью до 30 тыс. тонн в год. Его планирует реализовать предприниматель из Удмуртии Алексей Грязнов.

Соответствующее соглашение было подписано между главой Удмуртии Александром Бречаловым и предпринимателем на полях ПМЭФ-2025.

По словам Грязнова, предприятие сможет обеспечивать материалами как проекты нового строительства, так и работы по реконструкции и капремонту существующих зданий в Удмуртии и соседних регионах.

Как отметил Бречалов, строительство завода позволит снизить потребность в импорте этой продукции из Китая.

По данным ЕГРЮЛ, Алексей Грязнов является директором и владельцем ижевского ООО "Фирма "Канцторг" (действует с 15 мая 2000 года, торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе). Ему также принадлежит 35% в ижевском ООО "Каспан-тепло" (действует с мая 2024 года, производство прочей неметаллической минеральной продукции).

По данным "Каспан-тепло", компания по итогам 2024 года получила 15,559 млн рублей чистого убытка.

Удмуртия ПМЭФ
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