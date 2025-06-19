Рост энергопотребления в РФ в этом году может составить 1%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Потребление электроэнергии в России в этом году может вырасти на 1%, поделился с "Интерфаксом" соответствующими ожиданиями глава "СО ЕЭС" Федор Опадчий в кулуарах ПМЭФ.

"Я думаю, реально где-то, может, в процент (роста - ИФ) мы попадем", - ответил он на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что в начале года было снижение на 3%, но "сейчас мы догоняем".

С начала года снижение потребление составляет 1%, уточнял глава "Системного оператора".

Потребление электроэнергии в целом по России в 2024 году увеличилось на 3,1%. Показатель достиг почти 1,192 трлн кВт.ч.

Установленная мощность электростанций в РФ на начало этого года, как сообщалось, составляет почти 269,893 ГВт.