РФПИ инвестирует в строительство завода горного оборудования "Гормаш Глобал" в Подмосковье

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - РФПИ и поставщик оборудования и комплектующих для горной и металлургической промышленности "Гормаш Глобал" договорились о партнерстве для инвестиций в строительство и развитие производственного кластера в Солнечногорском районе Московской области по выпуску оборудования и машин для добычи твердых полезных ископаемых.

Соответствующее объявление состоялось на полях ПМЭФ-2025, сообщил РФПИ.

Общий объем инвестиций в проект оценивается на уровне до 30 млрд рублей, говорится в сообщении фонда.

В рамках проекта планируется освоение выпуска техники для подземных горных работ, включая погрузочно-доставочные машины, буровые проходческие и добычные машины. Планируемые показатели производительности завода - более 250 машин в год.

Инвестиции в проект позволят "значимо сократить зависимость российской горнодобывающей отрасли от зарубежного импорта и обеспечить сектор необходимым количеством техники для дальнейшего увеличения объемов производства", сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, процитированный в сообщении.

О том, что "Гормаш Глобал" получил разрешение на строительство завода по производству горно-шахтного оборудования, подмосковное министерство инвестиций, промышленности и науки сообщило в конце мая. Для строительства предприятия "Гормаш Глобал" получил в аренду два земельных участка по льготной ставке. Первую очередь завода инвестор планирует запустить в течение двух лет.