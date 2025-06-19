Силуанов отметил, что в экономике РФ сейчас "похолодание", но за ним "всегда приходит лето"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Министр финансов РФ Антон Силуанов видит "похолодание" в российской экономике, ожидая, что за ним будет потепление.

"У нас сейчас, я бы сказал, похолодание, но за похолоданием всегда приходит лето", - сказал он, выступая на макросессии в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос о процессе охлаждения экономики РФ.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в свою очередь отметила: "Другими словами - это выход из перегрева".

"Кстати, когда вы задали вопрос про экономику предложения, противопоставляя экономику спроса. Экономика спроса у нас росла, а экономика предложения отставала. Оттуда и перегрев, и инфляция. Это, по-моему, достаточно просто", - сказала также она.



