РФПИ и УК "Первая" вложат 1 млрд руб. в производителя операционных Medical Visual Systems

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и УК "Первая" инвестируют 1 млрд рублей в компанию Medical Visual Systems, производящую интегрированные операционные для медицинских учреждений.

Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Интегрированная операционная (ИО) объединяет инженерные сети и медицинское оборудование. MVS создает решения в сфере автоматизации работы операционной, внедрения искусственного интеллекта и телемедицины, а также реализует проекты по созданию систем поддержки принятия врачебных решений.

ИО, разработанная MVS, имеет наибольшую долю рынка и может стать основой для развития цифровой хирургии в случае, если войдет в стандарт оснащения хирургических операционных, отмечается в совместном сообщении сторон.

Инвестиции РФПИ и УК "Первая" позволят компании развивать стратегические направления, среди которых запуск производства эндоскопической стойки российского бренда TMG, дальнейшая разработка собственной экосистемы сервисов и приложений для хирургии, в том числе с использованием ИИ, выход со своими продуктами на рынок Индии и других стран БРИКС, а также Казахстана, говорится в сообщении.

РФПИ инвестирует в развитие компании MVS, дальнейшее расширение продуктовой линейки, а также масштабирование бизнеса и запуск новых направлений, включая крупные международные рынки, отметил глава фонда Кирилл Дмитриев, процитированный в сообщении.

"Инвестиции в медтех - одни из самых важных, с нашей точки зрения. У нас уже есть реализованные проекты в этом направлении, которые показывают очень хорошие результаты для инвесторов", - сказал генеральный директор УК "Первая" Андрей Бершадский.

Выручка ООО "Медицинские системы визуализации" в 2024 году составила 1,3 млрд рублей. Основной владелец компании - ее гендиректор Андрей Кобец.