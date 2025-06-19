Генпрокурор РФ предложил создать с Турцией рабочую группу по рассмотрению обращений бизнесменов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил генпрокурору при Верховном апелляционном суде Турции Мухсину Шентюрку создать рабочую группу по защите инвесторов и бизнесменов двух стран.

Встреча генпрокуроров двух стран прошла в четверг на "полях" Петербургского международного экономического форума.

"Посол Турции в России господин Бильгич прилагает серьезные усилия по защите интересов турецких инвесторов в нашей стране, и мы рады его регулярным визитам в генеральную прокуратуру России. (...) предлагаю под эгидой генеральных прокуратур двух стран сформировать межведомственную рабочую группу для рассмотрения обращений российских и турецких предпринимателей по преодолению тех проблем, которые у них имеются", - сказал Краснов.

По его словам, между Россией и Турцией непрерывно ведется диалог о различных аспектах взаимодействия в уголовно-правовой сфере и по вопросам защиты прав предпринимателей. Помимо прокуроров в эту работу вовлечены представители органов внутренних дел, юстиции и МИД.

В свою очередь генпрокурор Шентюрк поблагодарил российского коллегу за помощь турецким инвесторам при решении правовых проблем на территории России.

"В ноябре 2024 года в Москве мы озвучивали проблемы, с которыми сталкиваются турецкие инвесторы на территории Российской Федерации. И я хотел бы вас поблагодарить, вы очень много сделали для конкретного решения целого ряда вопросов в этом направлении", - сказал Шентюрк.

Он отметил, что ПМЭФ - важная площадка для обсуждения не только экономических вопросов, но и правовых проблем, которые могут возникнуть у представителей финансовых структур.