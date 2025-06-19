Минфин не увидел ухода налогоплательщиков в тень из-за новых ставок налогов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ не видит ухода налогоплательщиков в тень после корректировки ставок ключевых налогов, поступления в бюджет соответствуют ожиданиям.

"В целом, когда делали эти изменения, говорили, что основная задача - справедливость, и мы видим, что налогоплательщики понимают, за что они платят налоги и куда деньги идут. А деньги идут в первую очередь на реализацию наццелей, о которых вы говорите. Действительно, мы видим сейчас, что поступления в казну в целом совпадают с нашими ожиданиями", - сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов" в рамках ПМЭФ.

По словам министра, налогоплательщики "не изменяют своим предыдущим обычаям платить налоги".

"Да, где-то мы повысили (ставки налогов - ИФ). Видим, например, что налог на прибыль платят в соответствии с нашими планами, НДФЛ точно так же. Никто не уходит в тень", - отметил Силуанов.