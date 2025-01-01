Новые ставки НДФЛ и налога на прибыль вступают в силу с 1 января

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Расширенная прогрессивная шкала подоходного налога (НДФЛ) и новая базовая ставка налога на прибыль начинают действовать с 1 января 2025 года.

Для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ остается на уровне 13%, для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. - 312 тыс. руб. (уплата налога по ставке 13% с суммы 2,4 млн руб.) и 15% в части превышения 2,4 млн руб.; для доходов от 5 млн до 20 млн руб. - 702 тыс. руб. и 18% от превышения 5 млн руб.; для доходов от 20 млн до 50 млн руб. - 3,402 млн руб. и 20% от превышения 20 млн руб.; более 50 млн руб. - 9,402 млн руб. и 22% в части превышения порога дохода.

От повышенного НДФЛ освобождены надбавки к зарплате для работников районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с неблагоприятными условиями.

При этом предусмотрен возврат налога для родителей с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц. Такие налогоплательщики смогут возвращать уплаченный НДФЛ в размере 7%, таким образом, ставка налога для них фактически составит 6%.

Помимо этого, в части НДФЛ выравниваются налоговые условия для операций с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) с операциями с ценными бумагами - ставки устанавливаются не выше 15%. А также устанавливается единый размер фиксированного НДФЛ для владельцев пяти и более контролируемых иностранных компаний в сумме 25 млн руб.

Прогрессивная шкала НДФЛ, по оценкам, в 2025 г. обеспечит 533 млрд руб. дополнительных доходов, а в 2025-2027 гг. с учетом изменения параметров стандартных налоговых вычетов - 1,4 трлн руб.

Повышение базовой ставки налога на прибыль с 20% до 25% даст в бюджетную систему в 2025 году дополнительно 1,6 трлн руб., а за 2025-2027 гг. - порядка 5 трлн руб. Одновременно с повышением ставки вводится федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ). Он не может превышать 50% от суммы расходов на первоначальную стоимость основного средства или амортизируемого нематериального актива. Его не имеют права применять: иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами РФ; участники СЗПК; банки; организации, осуществляющие производство подакцизных товаров. Установлен закрытый перечень подакцизных товаров, при производстве которых нельзя будет использовать ФИВН: производство этилового спирта, спиртосодержащей продукции, лекарственных средств, спиртосодержащей продукции бытовой химии и парфюмерии, некоторых типов алкогольной продукции, это также табачная продукция, жидкости для электронных систем доставки никотина, производство сахаросодержащих напитков.

Применять вычет смогут компании, работающие в пяти направлениях ОКВЭД: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; научные исследования и разработки. Право на применение инвествычета предоставляется при вложениях в "машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь", а также "исключительные права на изобретение, полезную модель или промышленный образец". Годовой лимит бюджетных средств на предоставление компаниям вычета составляет 150 млрд руб.

При продаже или ином выбытии основных средств или нематериальных активов ранее чем по истечении пяти лет с момента ввода его в эксплуатацию нужно будет восстановить налог, который не был уплачен из-за вычета. Исключение - случаи, когда выбытие объекта осуществлено после истечения срока его полезного использования.