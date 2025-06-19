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ЦБ РФ подтвердил намерение добиться приведения инфляции к цели в 4%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Банк России намерен добиться снижения инфляции в РФ до цели в 4%, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ.

"Мы добивались и будем добиваться снижения инфляции к цели", - сказала Набиуллина.

Она отметила важность низкой инфляции для населения и предприятий. "Снижение инфляции важно и для людей, потому что при высокой инфляции обесцениваются доходы и сбережения, и низкая инфляция - это основа для роста реальных доходов населения, важно для бизнеса, потому что мы хотим, чтобы рост был не просто высокий в какие-то годы, мы хотим, чтобы он был устойчивым", - подчеркнула глава ЦБ.

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Набиуллина заявила, что в основе прогноза ЦБ по инфляции лежат расчеты. "Конечно, это расчет, расчет, подкрепленный нашей решимостью добиваться снижения инфляции к цели. Кто-то это может называть упёртостью Центрального банка, меня. Настойчивость - более аккуратное слово", - сказала она, отвечая на вопрос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, является ли прогноз ЦБ по инфляции догадкой, надеждой или расчетом.

"Интуицию, наверно, тоже никто не отменял", - добавила председатель ЦБ.

Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что важно верить в достижение инфляцией цели в 4%. "Главное - вера. Если верить в 4%, точно сбудется", - сказал он.

Набиуллина согласилась с Силуановым, что инфляционные ожидания играют значимую роль.

Министр финансов же добавил, что важным является "настойчивость ЦБ, подкрепленная бюджетным эффектом".

ЦБ РФ ПМЭФ Банк России Эльвира Набиуллина инфляция Антон Силуанов
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