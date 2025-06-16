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Инфляция в РФ в 2025 г. может оказаться ниже 7%, правительство ожидает смягчения ДКП

Инфляция в РФ в 2025 г. может оказаться ниже 7%, правительство ожидает смягчения ДКП
Фото: "Интерфакс"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ пока сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%, но при сохранении текущей динамики возможна его корректировка до ниже 7%, при этом правительство ожидает дальнейшего смягчения ДКП "при наличии соответствующих рыночных условий", говорится в опубликованном на сайте кабинета министров релизе по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака по текущей ситуации в экономике.

"Министр экономического развития Максим Решетников отметил продолжение укрепления курса рубля, а также снижение инфляции. Прогноз по инфляции на 2025 год сохраняется на уровне 7,6%, но возможна корректировка этого показателя до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики", - отмечается в пресс-релизе.

"По итогам совещания Александр Новак поручил федеральным органам власти проанализировать динамику развития сектора услуг и проработать комплекс мер, применяемых при возвращении отложенного спроса. При этом правительство ожидает дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны Центрального банка при наличии соответствующих рыночных условий", - говорится в сообщении.

На совещании также были затронуты вопросы "формирования доходов бюджета с учетом волатильности мировых цен на нефть, работы различных отраслей промышленности в условиях жесткой денежно-кредитной политики, а также необходимости учета фактора отложенного спроса в прогнозе экономических данных".

Как сообщалось, по данным Росстата, инфляция в РФ с 3 по 9 июня 2025 года составила 0,03% после 0,05% с 27 мая по 2 июня, 0,06% с 20 по 26 мая. С начала месяца к 9 июня цены выросли на 0,04%, с начала года - на 3,60%.

Из данных за 9 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 9 июня замедлилась до 9,73% с 9,88% на конец мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 9,71%, если ее определять из среднесуточных данных за июнь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

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Совет директоров Банка России на заседании 6 июня принял решение снизить ключевую ставку до 20% с 21%.

Снизив ставку до 20%, ЦБ оставил свое заявление без направленного сигнала, при этом сохранив фразу о продолжительном периоде жесткой ДКП для достижения таргета по инфляции в 2026 г.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - сказано в заявлении.

ЦБ убрал из заявления свой прогноз по инфляции на 2025 год (заседание не было опорным и формально ЦБ не обязан был публиковать прогноз по инфляции, но обычно делает это и на не опорных заседаниях). Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 6 июня заявила, что пока динамика инфляции идет ближе к нижней границе прогноза ЦБ в 7-8% на 2025 год, в июле ЦБ возможно снизит свой прогноз.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии, на 2026 год оставило прежним - 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2025 году составляет 6,9% (снизился с 7,1% по опросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 4,9% (вырос с 4,8%).

Минэкономразвития РФ Александр Новак
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